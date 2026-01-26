Cha Eun-Woo, famoso idol y actor de K-dramas, es señalado por evasión de impuestos; esto responde ante las acusaciones

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Cha Eun-Woo, integrante del grupo de K-pop ASTRO y uno de los actores más populares de los k-dramas, se encuentra en el centro de la atención mediática tras revelarse que es investigado por autoridades fiscales de Corea del Sur por una presunta evasión de impuestos.

El caso, que surgió a partir de una auditoría realizada en 2025, involucra supuestas irregularidades relacionadas con una empresa vinculada al artista y a su madre.

De acuerdo con reportes de medios como The Korea Herald, el Servicio Nacional de Impuestos detectó anomalías en un negocio familiar que habría sido utilizado como una "empresa fantasma" para reducir ilegalmente el pago de impuestos.

La cifra estimada supera los 20 mil millones de wones, equivalentes a aproximadamente 13.6 millones de dólares.

Aunque hasta el momento no existe una resolución definitiva, varias marcas y empresas publicitarias optaron por retirar la imagen del artista de sus campañas, lo que ha generado un impacto inmediato en su carrera.

¿QUIÉN ES CHA EUN-WOO Y POR QUÉ ES TAN POPULAR?

Cha Eun-Woo, cuyo nombre real es Lee Dong-min, debutó en 2016 como integrante del grupo ASTRO bajo la agencia Fantagio Entertainment. Además de su carrera musical, rápidamente destacó en la actuación, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos de la llamada Hallyu (ola coreana).

Su imagen de "idol perfecto", combinada con papeles románticos y emocionales, lo llevaron a ganar una enorme base de fans a nivel mundial.

Cha Eun-Woo es especialmente querido por su carisma, disciplina y cercanía con el público, lo que hace que esta controversia haya generado sorpresa y decepción entre algunos seguidores.

K-DRAMAS Y PELÍCULAS QUE LO HICIERON FAMOSO

El reconocimiento internacional de Cha Eun-Woo se consolidó gracias a su participación en exitosos dramas y proyectos cinematográficos, entre los que destacan:

Belleza verdadera (True Beauty) (2020-2021), donde interpretó a Lee Su-ho , papel que lo catapultó a la fama global .

(2020-2021), donde interpretó a , papel que lo catapultó a la . La belleza de Gangnam

Un buen día para ser un perro

Island

Wonderful World

Alquilados en Finlandia

The Wonderfools

The First Ride

My Brilliant Life

Estas producciones reforzaron su estatus como uno de los actores jóvenes más exitosos y rentables de la industria.

RESPUESTA DE CHA EUN-WOO ANTE LAS ACUSACIONES DE EVASIÓN FISCAL

Ante la creciente polémica, Cha Eun-Woo publicó una carta en Instagram en la que ofreció disculpas y reflexionó sobre su responsabilidad como ciudadano. En el mensaje expresó:

"Sinceramente inclino mi cabeza y me disculpo por haber causado preocupación y decepción a muchas personas debido a varios asuntos recientes que me involucran". El actor también aclaró que su ingreso al servicio militar obligatorio no tuvo relación con la investigación fiscal:

"Actualmente estoy sirviendo en el ejército, pero no fue una decisión intencionada para evitar esta controversia".

Asimismo, aseguró que cooperará con las autoridades y aceptará la resolución final: "Participaré fielmente en los procedimientos tributarios que se lleven a cabo en el futuro y aceptaré con humildad la decisión final de las autoridades competentes".

Por su parte, Fantagio Entertainment reiteró que el proceso sigue en revisión y que el artista cumplirá con todas sus obligaciones legales y fiscales.

Mientras la investigación continúa, el caso de Cha Eun-Woo reabre el debate sobre la responsabilidad fiscal de las celebridades y el impacto inmediato que estas acusaciones tienen en la industria del entretenimiento surcoreano.