Imelda Tuñón exige pensión de 100 mil pesos y lanza graves acusaciones contra Maribel Guardia

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La disputa familiar entre Imelda Garza Tuñón y su exsuegra, la actriz Maribel Guardia, vuelve a escalar y se coloca nuevamente en el centro de la atención mediática.

En los últimos días, la viuda de Julián Figueroa ha realizado una serie de declaraciones públicas que no solo reavivan el conflicto por la manutención de su hijo José Julián, sino que también incluyen fuertes señalamientos sobre el manejo del dinero familiar, presuntas irregularidades legales y acusaciones directas contra la actriz costarricense y su esposo, Marco Chacón.

IMELDA GARZA TUÑÓN EXIGE PENSIÓN DE 100 MIL PESOS

A través de redes sociales y entrevistas en medios de espectáculos, Imelda Garza Tuñón ha solicitado que se le otorgue una pensión mensual de al menos 100 mil pesos, argumentando que dicha cantidad es necesaria para mantener el “nivel socioeconómico” que, asegura, su hijo tenía antes del fallecimiento de su padre.

En una publicación que rápidamente se viralizó, Garza Tuñón sostuvo que el monto solicitado corresponde a los gastos mensuales del menor, principalmente en educación y estilo de vida. Incluso, señaló que no considera una opción inscribirlo en una escuela pública.

“No tiene por qué meterlo a una escuela pública, yo jamás estudié en una”, expresó, al tiempo que afirmó que el dinero para la manutención de José Julián sí existe, pero estaría bajo el control de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia.

Según Imelda, Julián Figueroa dejó recursos económicos destinados a su hijo, los mismos que, asegura, no le han sido entregados.

“Su papá dejó dinero para que su hijo pudiera seguir con su mismo estilo de vida, y casualmente lo tiene el señor Marco Chacón”, afirmó.

SIN PENSIÓN TRAS LA MUERTE DE JULIÁN FIGUEROA

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Imelda Tuñón aseguró que nunca ha recibido una pensión de viudez ni manutención para su hijo desde el fallecimiento de Julián Figueroa, pese a que, según ella, existían recursos destinados para ese fin.

También desmintió las versiones de Maribel Guardia, quien ha señalado que sí brindó apoyo económico, incluso cuando su hijo estaba vivo, con aportaciones de aproximadamente 22 mil 500 pesos mensuales.

“Nunca dejaron que Julián administrara su propio dinero. Todo lo manejaba Marco”, declaró Imelda, quien agregó que, tras la muerte de su esposo, simplemente le permitieron seguir viviendo en la casa familiar y recibiendo el mismo apoyo que antes, sin establecer una pensión formal.

ACUSA A MARIBEL GUARDIA DE HABER SIDO “RIFADA”

El conflicto se intensificó aún más luego de que Imelda Tuñón afirmara que, años atrás, Maribel Guardia presuntamente era “rifada” entre hombres, donde cada participante aportaba 100 mil pesos y el ganador pasaba la noche con la actriz.

Según relató, dicha versión le fue contada por su abuelo y otras personas cercanas, incluso antes de iniciar su relación con Julián Figueroa.

“El que ganaba se quedaba con Maribel Guardia toda la noche”, aseguró.

SUPUESTO COMPLOT PARA SEPARARLA DE SU HIJO

En otro mensaje difundido en redes sociales, Imelda Tuñón lanzó una de sus acusaciones más delicadas al afirmar que existió un complot legal y político para impedirle convivir con su hijo, señalando directamente a Maribel Guardia, Marco Chacón y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

De acuerdo con su versión, hubo irregularidades legales, denuncias no ratificadas, corrupción de autoridades y una estrategia mediática para desacreditarla y separarla del menor.

Hasta el momento, Maribel Guardia no se ha pronunciado públicamente sobre ninguna de las acusaciones realizadas por su nuera. La actriz ha mantenido sus redes sociales activas, pero sin emitir declaraciones relacionadas con el conflicto familiar y legal.