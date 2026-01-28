VIDEO l Carlos Trejo es discriminado en hotel lujoso por su vestimenta; ¿Protocolo o prejuicio?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Carlos Trejo, escritor y figura mediática conocido como El Cazafantasmas y autor del polémico libro Cañitas, denunció públicamente haber sido víctima de discriminación en el hotel Safi de Monterrey, luego de que, presuntamente, se le negara el acceso al restaurante para desayunar debido a su vestimenta.

El incidente ocurrió mientras Trejo se encontraba en la capital de Nuevo León para promocionar su próxima pelea contra Alfredo Adame, programada dentro del evento Ring Royale.

De acuerdo con el propio Trejo, el problema comenzó cuando intentó ingresar al área de desayunos del hotel usando una playera con la ilustración de la portada de su libro más conocido. Según su versión, el personal del lugar consideró que su atuendo no era apropiado para acceder al restaurante.

A través de un video compartido en sus plataformas digitales, el escritor mostró el momento en el que confronta a una persona del staff y expresó su inconformidad, por lo que calificó como un acto excluyente.

"No me gusta que discriminen a la gente. Vengo a desayunar y resulta que no puedo hacerlo porque puedo ofender a las personas. Como mexicanos estamos para unirnos, no para ofendernos", declaró visiblemente molesto.

ABANDONA EL HOTEL Y LANZA CRÍTICAS

En el mismo video, anunció su decisión de abandonar el hotel y aseguró que no lo recomendaría. También señaló que prefería hospedarse en otro lugar donde, según dijo, recibiría un trato más respetuoso.

Minutos después, el tono del reclamo escaló y el autor lanzó un mensaje ofensivo dirigido al personal involucrado, lo que generó aún más polémica entre usuarios que reaccionaron al video.

Horas más tarde, Trejo publicó un nuevo clip desde otra habitación, donde amplió su versión de los hechos. Afirmó que el argumento del personal fue que no estaba "debidamente vestido" y que incluso se le impidió el paso colocándole la mano en el pecho.

Hasta el momento, el hotel Safi de Monterrey no ha emitido ningún posicionamiento oficial respecto a la denuncia realizada por Carlos Trejo. Mientras tanto, el caso continúa generando opiniones divididas entre quienes apoyan al escritor y quienes cuestionan su reacción y lenguaje.