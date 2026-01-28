Nicki Minaj se declara fan #1 de Trump y dona miles de dólares a plan de inversión del presidente

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La rapera Nicki Minaj volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, esta vez no por su música, sino por su abierta muestra de apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Trump Accounts Summit, celebrada este miércoles 28 de enero en Washington D. C.

Su aparición en el evento, donde incluso tomó la mano del mandatario y se declaró su "fan número uno", ha desatado una ola de críticas en redes sociales y entre sectores de su propia base de seguidores.

¿QUÉ ES TRUMP ACCOUNTS SUMMIT?

Durante la cumbre organizada en el Departamento del Tesoro, Minaj elogió el lanzamiento de los Trump Accounts, un programa de inversión impulsado por la administración Trump como parte del llamado "One Big Beautiful Bill Act".

Según la Casa Blanca, estas cuentas estarán disponibles para todos los ciudadanos estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, y cada una iniciará con una aportación gubernamental única de 1,000 dólares.

Las contribuciones anuales podrán alcanzar hasta 5,000 dólares, invertidos en un índice amplio del mercado bursátil, y los beneficiarios no podrán disponer del dinero hasta cumplir los 18 años.

NICKI MINAJ APORTA MILES DE DÓLARES A PLAN DE INVERSIÓN DE TRUMP

De acuerdo con CNBC, Nicki Minaj planea aportar entre 150 y 300 mil dólares al proyecto, sumándose a otros donantes cercanos a Trump, como Michael Dell, fundador de Dell Technologies, y su esposa Susan Dell, quienes prometieron más de 6 mil millones de dólares para el programa.

En su discurso, la rapera no solo defendió la iniciativa financiera, sino que expresó sin reservas su respaldo político al presidente. "Probablemente soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar", afirmó ante el público.

Además, aseguró que las críticas y ataques que ha recibido no la afectan, sino que la motivan aún más a apoyarlo. "No vamos a permitir que sigan acosándolo. Dios lo está protegiendo", agregó, cerrando su intervención con un "Amén".

Trump, por su parte, no escatimó elogios hacia la artista, a quien llamó "la rapera femenina más grande y exitosa de la historia", agradeciéndole públicamente su donación.

NICKI MINAJ Y TRUMP SE TOMAN DE LA MANO

It's super fucking embarrassing watching Nicki Minaj kiss Donald Trump's ass to get a pardon for her husband and her brother. pic.twitter.com/8lHTnNfHdP — Mike Nellis (@MikeNellis) January 28, 2026

El momento más comentado del evento ocurrió cuando ambos fueron vistos tomados de la mano en el escenario, escena que rápidamente se volvió viral, reforzada por un comentario del mandatario sobre las largas uñas decoradas de Minaj, que provocó risas entre los asistentes.

La postura de Nicki Minaj ha generado reacciones divididas, pues mientras algunos celebran su apoyo a la educación financiera temprana, otros la acusan de respaldar un proyecto y una figura política altamente polarizantes, marcando un nuevo capítulo en la compleja relación entre celebridades, política y opinión pública.