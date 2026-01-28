Nueva ley revive la demanda por agresión sexual contra Marilyn Manson

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un juez de California decidió reabrir una demanda por agresión sexual presentada contra el músico estadounidense Marilyn Manson, cuyo nombre real es Brian Hugh Warner, luego de la entrada en vigor de una nueva ley estatal que permite reconsiderar casos previamente desestimados por prescripción. La resolución coloca nuevamente al artista en el centro de un proceso judicial que había quedado cerrado hace meses.

La demanda fue presentada originalmente en mayo de 2021 por Ashley Walters, exasistente personal de Manson entre 2010 y 2011. En diciembre de 2025, el caso fue desechado al considerar que el plazo legal para presentarlo ya había vencido. Sin embargo, la aprobación de la Ley AB 250 en California abrió una nueva posibilidad legal para reactivar este tipo de reclamaciones.

UN FALLO QUE CAMBIA EL RUMBO DEL CASO

El juez del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, Steve Cochran, determinó que la nueva legislación es aplicable al caso de Walters y permite que la demanda vuelva a avanzar en los tribunales.

Durante la audiencia, el magistrado explicó que analizó el marco legal actualizado antes de tomar su decisión y concluyó que la normativa reactiva el proceso. Con ello, el expediente, que ya había sido cerrado, regresa formalmente a la vía judicial y podría avanzar hacia nuevas audiencias e incluso un juicio, si no se alcanza un acuerdo previo.

¿QUÉ ACUSA LA DEMANDA CONTRA MARILYN MANSON?

En su denuncia, Ashley Walters acusa a Marilyn Manson de agresión sexual, así como de abuso físico y emocional durante el tiempo que trabajó para él dentro de su sello discográfico. De acuerdo con los documentos judiciales, algunos de los hechos habrían ocurrido tanto en el estudio del músico como durante viajes relacionados con actividades laborales.

Además, la demandante señala que habría sido obligada a transportar drogas y que presenció conductas inapropiadas hacia otras personas del entorno del artista. Walters sostiene que la relación profesional se tornó progresivamente abusiva, situación que, según su versión, afectó de manera directa su integridad física y emocional.

EL PAPEL CLAVE DE LA NUEVA LEY DE CALIFORNIA

La reactivación del caso fue posible gracias a la Ley AB 250, aprobada en 2025 y vigente desde enero de 2026. Esta normativa concede a personas adultas una ventana de dos años para reabrir demandas por agresión sexual que fueron cerradas anteriormente por haber superado el plazo legal.

Antes de esta ley, muchas denuncias quedaban automáticamente descartadas si no se presentaban dentro del tiempo establecido tras los hechos denunciados. Con el nuevo marco legal, incluso demandas ya desestimadas pueden ser reconsideradas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Este cambio ha provocado que varios casos similares sean revisados nuevamente por los tribunales de California, generando un impacto significativo en el sistema judicial y en la discusión pública sobre justicia y prescripción.

LA POSTURA DE LA DEFENSA DE MARILYN MANSON

La defensa del músico, encabezada por el abogado Howard King, ha rechazado de manera contundente las acusaciones. El equipo legal sostiene que la demanda no prosperará, aun con la aplicación de la nueva ley.

En declaraciones enviadas a la agencia AFP, King afirmó que su cliente nunca cometió agresión sexual y que las acusaciones carecen de sustento legal bajo los criterios actuales del código penal. La defensa también argumenta que la demandante no puede añadir nuevas reclamaciones más allá de las ya presentadas originalmente.

UN HISTORIAL DE DENUNCIAS Y CONTROVERSIAS

El caso de Ashley Walters se suma a una serie de acusaciones públicas que han rodeado a Marilyn Manson en los últimos años. Varias mujeres, entre ellas la actriz Esmé Bianco y Evan Rachel Wood, han señalado presuntas conductas de abuso físico y sexual por parte del músico.

Algunos de estos casos se resolvieron mediante acuerdos extrajudiciales, mientras que otros fueron desestimados. La reapertura de esta demanda refleja cómo los cambios legales pueden modificar el destino de procesos que parecían concluidos.

¿QUÉ SIGUE EN EL PROCESO LEGAL?

Tras reactivar la demanda, el juez fijó una audiencia de seguimiento para el 27 de marzo de 2026. En esa fecha se definirán los siguientes pasos procesales, incluidas posibles mociones de la defensa y el avance en la fase de presentación de pruebas.

Los abogados de Walters han señalado que están preparados para continuar el proceso bajo el nuevo marco legal, mientras que el caso vuelve a captar la atención pública y mediática.