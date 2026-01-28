Sebastián Yatra regresa a México en 2026: estas ciudades visitará

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Sebastián Yatra confirmó oficialmente su regreso a México con su gira latinoamericana "Entre Tanta Gente", un tour que lo llevará por múltiples ciudades del país durante mayo y junio de 2025.

El anuncio fue realizado este miércoles por la promotora Ocesa, destacando a México como uno de los mercados clave en la trayectoria del cantautor colombiano.

El ganador de dos premios Latin Grammy arrancará su serie de conciertos el 23 de mayo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y cerrará el 20 de junio en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

Además, el tour incluye presentaciones en Querétaro, San Luis Potosí, Mérida, Puebla, Torreón, Monterrey, Chiapas y León, ampliando el alcance de su música a distintas regiones del país.

¡El momento llegó! ? ¡Sebastián Yatra traerá entre tanta gente tour a todas estas ciudades! #GranVentaHSBC: 02 y 03 de febrero.

Venta general a partir del 04 de febrero. pic.twitter.com/15ofK2luxS — Ocesa Total (@ocesa_total) January 28, 2026

POR INICIAR VENTA DE BOLETOS

La gira Entre Tanta Gente forma parte del universo creativo de "Milagro", el más reciente proyecto discográfico de Sebastián Yatra. El álbum, compuesto por 17 canciones, representa una etapa de transformación personal y artística para el intérprete, con una propuesta más introspectiva sin perder su esencia pop.

La preventa de boletos se realizará los días 2 y 3 de febrero a través de Ticketmaster México, mientras que la venta general comenzará el 4 de febrero. Con este tour, Sebastián Yatra reafirma su conexión con el público mexicano y su impacto vigente en la música latina.