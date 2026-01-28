  • 24° C
Sebastián Yatra regresa a México en 2026: estas ciudades visitará

El músico y cantante colombiano presentará su gira "Entre tanta gente"

Ene. 28, 2026
La preventa de boletos iniciará la próxima semana.
Sebastián Yatra confirmó oficialmente su regreso a México con su gira latinoamericana "Entre Tanta Gente", un tour que lo llevará por múltiples ciudades del país durante mayo y junio de 2025.

El anuncio fue realizado este miércoles por la promotora Ocesa, destacando a México como uno de los mercados clave en la trayectoria del cantautor colombiano.

El ganador de dos premios Latin Grammy arrancará su serie de conciertos el 23 de mayo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y cerrará el 20 de junio en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

Además, el tour incluye presentaciones en Querétaro, San Luis Potosí, Mérida, Puebla, Torreón, Monterrey, Chiapas y León, ampliando el alcance de su música a distintas regiones del país.

POR INICIAR VENTA DE BOLETOS

La gira Entre Tanta Gente forma parte del universo creativo de "Milagro", el más reciente proyecto discográfico de Sebastián Yatra. El álbum, compuesto por 17 canciones, representa una etapa de transformación personal y artística para el intérprete, con una propuesta más introspectiva sin perder su esencia pop.

La preventa de boletos se realizará los días 2 y 3 de febrero a través de Ticketmaster México, mientras que la venta general comenzará el 4 de febrero. Con este tour, Sebastián Yatra reafirma su conexión con el público mexicano y su impacto vigente en la música latina.

César Leyva
