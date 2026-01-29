Ricardo Montaner ofrecerá en Hermosillo un concierto que podría ser su despedida definitiva

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Hermosillo se prepara para recibir a uno de los cantautores más queridos de la música en español en lo que podría convertirse en una noche histórica para sus seguidores. Ricardo Montaner regresará a la capital sonorense el próximo 17 de abril para ofrecer un concierto en el Centro de Usos Múltiples (CUM), como parte de su gira El Último Regreso, un tour que podría marcar la despedida definitiva del artista de los escenarios hermosillenses.

El intérprete venezolano, responsable de éxitos que han acompañado a varias generaciones, volverá a encontrarse con su público en un espectáculo que promete combinar nostalgia, cercanía y una producción de alto nivel. La expectativa ha crecido debido a que esta gira podría representar una de las últimas oportunidades para ver al cantante en vivo en la ciudad.

MONTANER EN UN ÚLTIMO CONCIERTO EN HERMOSILLO

Durante una rueda de prensa, representantes de la empresa productora y de la boletera destacaron la importancia de Hermosillo dentro de las plazas favoritas del artista, por lo que se espera una velada emotiva y memorable.

Desireé Tavera, project manager de Música Vibes, señaló que el vínculo entre Montaner y el público sonorense ha sido constante a lo largo de los años, por lo que esta presentación adquiere un valor especial.

"Sí queremos decirles que puede ser la última vez que lo vean; es una gran oportunidad de ver a Ricardo Montaner. Obviamente, están recibiendo un montaje de alta producción, iluminación, pantallas LED y toda su trayectoria para garantizar una experiencia única con los asistentes", expresó.

El concierto está programado para iniciar a las 21:00 horas, mientras que las puertas del recinto se abrirán desde las 20:00 horas para permitir el acceso ordenado del público. El espectáculo tendrá una duración aproximada de dos horas y estará dirigido exclusivamente a mayores de edad, en atención a recomendaciones de Protección Civil y al perfil del público que sigue al artista.

Por su parte, Óscar García, director general de Xticket, explicó que se implementarán nuevas medidas tecnológicas para evitar la reventa ilegal y fraudes, una problemática frecuente en conciertos de gran convocatoria.

Detalló que los boletos contarán con un código QR dinámico que se activará únicamente horas antes del evento en el correo electrónico del comprador, lo que impide que un mismo acceso pueda venderse a varias personas.

"También estamos implementando nuevas tecnologías de escaneo para que la gente tenga mayor facilidad y una forma más rápida y sencilla de acceder al evento. Estamos instalando pedestales para que el público pueda escanear directamente su boleto", comentó.

PRECIO DE LOS BOLETOS

Los boletos actualmente tienen precios que van desde los 920 pesos en zona General B y mil 150 pesos en General A, hasta los 5 mil 790 pesos en zona VIP. Las localidades intermedias incluyen zonas Plata con un costo de 2 mil 310 pesos, Oro en 3 mil 350 pesos y Platino en 5 mil 330 pesos.

Las entradas pueden adquirirse en línea y en diversos puntos físicos de la ciudad, entre ellos La Onda Latina, las oficinas de Xticket ubicadas en el bulevar Kino, así como en nuevos módulos instalados en el Auditorio INAM y Parque La Ruina.

La expectativa es que el concierto reúna a seguidores de distintas generaciones que han acompañado la carrera del cantante a lo largo de más de cuatro décadas, en una noche que podría convertirse en la despedida definitiva de Montaner de los escenarios.