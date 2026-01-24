Expogan Sonora 2026: Conoce la fecha y hora en que se revela la cartelera de artistas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Expogan Sonora 2026 ya comenzó a calentar motores y, como era de esperarse, lo hizo generando una enorme expectativa entre el público sonorense a través de publicaciones en redes sociales.

La exposición ganadera más importante del estado dio sus primeras señales de vida al reactivar sus publicaciones en redes sociales, despertando la emoción de miles de seguidores que esperan con ansias conocer la cartelera estelar de este año, la cual, según adelantan, viene con todo.

La llamada "Fiesta del Pueblo" regresará a Hermosillo totalmente recargada, apostando por presentaciones de algunos de los artistas más destacados de la música regional mexicana contemporánea.

En los últimos años, la Expogan ha logrado romper récords de asistencia de manera consecutiva, con 52 mil visitantes en una sola jornada durante 2024 y 55 mil en 2025. Con estos antecedentes, la edición 2026 apunta alto y busca hacer historia una vez más.

¿QUÉ ARTISTAS SE PRESENTARÁN EN LA EXPOGAN SONORA 2026?

Hasta el momento, la organización ha mantenido el misterio. Sin embargo, su más reciente publicación en redes sociales lanzó una encuesta dirigida a sus más de 300 mil seguidores, sumando Facebook e Instagram, en la que se les invita a elegir a los artistas que desean ver este año.

La dinámica incluye 15 afiches colocados uno junto al otro para que los usuarios armen su propia cartelera ideal.

Las respuestas no se hicieron esperar. Entre los nombres más solicitados por el público destacan figuras consolidadas de la música mexicana como Marco Antonio Solís, Eden Muñoz y Banda MS.

Por otro lado, las nuevas generaciones han dejado claro su interés por exponentes que dominan actualmente las listas de popularidad, como Fuerza Regida, Junior H y Natanael Cano.

De manera oficial, el único artista confirmado hasta ahora es Grupo Firme. La banda liderada por Eduin Caz dejó ver su participación al revelar las fechas de su gira "La Última Peda", donde aparece una presentación programada en el Palenque de la Expogan para el sábado 9 de mayo.

Esta fecha coincide con el periodo habitual de la feria, que en ediciones anteriores se celebró del 25 de abril al 19 de mayo en 2024 y del 30 de abril al 25 de mayo en 2025.

FECHA Y HORA DEL ANUNCIO OFICIAL DE LA EXPOGAN 2026

La gran revelación de la cartelera se realizará mediante una transmisión en vivo el próximo jueves 29 de enero a partir de las 18:00 horas, directamente desde las instalaciones de la Expogan, en el marco de la tradicional conferencia de prensa.

"¡Preparen el sombrero porque la cartelera ya está aquí!", compartieron esta mañana en redes sociales. "La espera terminó y el secreto mejor guardado de Sonora está por revelarse".

Finalmente, la organización informó que las fechas oficiales y la cartelera completa de la Expogan Sonora 2026 se darán a conocer a través de sus cuentas oficiales: @ExpoGanSon en Facebook y @expogansonora en Instagram. La cuenta regresiva ya empezó.