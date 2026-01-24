Clima en Hermosillo hoy 24 de enero; se pronostica lluvia para este sábado

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La ciudad de Hermosillo tendrá un sábado mayormente nublado y 90 por ciento de probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 17°C y una mínima de 12°C, registrando un ambiente fresco para este día y cálido por la tarde de hoy.

Para hoy 24 de enero, se espera una sensación térmica de 16 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:16 y el atardecer será a las 17:55, brindando un total de 10 horas y 38 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 34 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 29, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), durante el fin de semana, la tercera tormenta invernal, un río atmosférico, el frente frío (núm. 31) y su masa de aire ártico ocasionarán condiciones invernales sobre el noroeste del país.

Asimismo, se prevé que ocasione un notorio descenso de temperaturas, rachas de viento fuertes (65 kilómetros por hora) así como chubascos puntuales sobre la región del norte y noreste de Sonora.

Además, se pronostican lluvias puntuales fuertes sobre municipios del norte, centro, este y parte del sur; se mantendrán amaneceres gélidos y posible caída de nieve y aguanieve en la zona serrana del Estado.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 24 DE ENERO

Por la mañana

Temperatura: 15°C

Cielo: Lluvia débil

Probabilidad de lluvia: 80 por ciento

A mediodía

Temperatura: 14°C

Cielo: Lluvia moderada

Probabilidad de lluvia: 80 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 14°C

Cielo: Nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del domingo 25 de enero

Temperatura: 12°C

Cielo: Lluvia débil

Probabilidad de lluvia: 30 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones: