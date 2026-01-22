¿Buscas tu Carta de No Antecedentes Penales? Conoce dónde tramitarla en Hermosillo en 2026

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Constancia de No Antecedentes Penales es un documento que se solicita con frecuencia para diversos trámites laborales, administrativos y legales, y ahora deberá tramitarse en una nueva sede en Hermosillo.

¿QUÉ ES LA CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES?

La Constancia de No Antecedentes Penales es un documento oficial que acredita que una persona no cuenta con registros de condenas penales vigentes dentro de la entidad.

Este certificado es emitido por la autoridad competente y funciona como una garantía de que el solicitante no tiene historial delictivo registrado en el sistema estatal.

¿PARA QUÉ SIRVE ESTE DOCUMENTO?

La constancia se utiliza con fines laborales, pues numerosas empresas y dependencias gubernamentales la solicitan como requisito para contratar personal, especialmente en áreas sensibles como seguridad, transporte, manejo de valores, educación o atención a menores.

También puede ser requerida para trámites migratorios, procesos de adopción, inscripción en determinadas instituciones educativas o gestiones ante autoridades extranjeras.

Este documento se pide como una medida de control y prevención. Su objetivo es brindar confianza a empleadores, instituciones y autoridades, asegurando que la persona no representa un riesgo para la actividad que va a desempeñar.

En muchos casos, es una exigencia legal para ocupar cargos públicos o posiciones que implican responsabilidad directa sobre bienes, personas o información sensible.

¿DÓNDE SACAR EL ACTA DE NO ANTECEDENTES PENALES EN HERMOSILLO?

Durante años, este documento se expedía en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes). Sin embargo, la autoridad estatal informó que el servicio será reubicado a partir del lunes 26 de enero, con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y hacer más eficiente el proceso.

A través de sus canales oficiales, la Fgjes detalló que el trámite dejará de realizarse en su sede tradicional y ahora se ofrecerá únicamente en el Centro de Usos Múltiples (CUM), uno de los espacios con mayor capacidad para atender a usuarios en la capital sonorense.

El ingreso al recinto deberá efectuarse por el acceso ubicado sobre el bulevar Solidaridad, punto que será señalizado para facilitar la llegada de los solicitantes.

"Te recomendamos acudir directamente a esta nueva sede para realizar tu trámite", señaló la dependencia en su comunicado oficial, en el que también precisó que el horario de atención será de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Además, se habilitó el número telefónico (662) 259 48 00 para brindar orientación y resolver dudas relacionadas con el procedimiento.

Con esta reubicación, la Fgjes busca reducir tiempos de espera, mejorar la organización del servicio y ofrecer instalaciones más adecuadas para la atención diaria.

Si necesitas realizar este trámite en Hermosillo, toma nota de la nueva sede, el horario y los canales de orientación para evitar contratiempos. Porque sí: un documento puede parecer simple, pero sin él, muchos procesos simplemente no avanzan. Y aquí, mejor ir directo al punto.