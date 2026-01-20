Clima en Hermosillo hoy 20 de enero; bajarán temperaturas por nuevo frente frío

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La ciudad de Hermosillo tendrá un martes parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 27°C y una mínima de 11°C, registrando un ambiente fresco para este día y cálido por la tarde de hoy.

Para hoy 20 de enero, se espera una sensación térmica de 26 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:17 y el atardecer será a las 17:52, brindando un total de 10 horas y 34 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 28 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 39, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), un canal de baja presión, en combinación con la corriente en chorro subtropical, generará cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas para los municipios del sur del estado.

Asimismo, el próximo viernes 23 de enero, un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste del país; dicho sistema, en combinación con una vaguada en altura, ocasionará un descenso notorio de temperaturas.

Aunado a ello, se mantiene la posibilidad de caída de nieve y aguanieve sobre los puntos más altos de la sierra para el domingo. Así como un ambiente frío a muy frío en la sierra sonorense, con temperaturas de -5 °C a 0 °C, con posibles heladas. Para el resto del estado se prevé mínimas que oscilarán entre los 7 °C y los 15 °C.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 20 DE ENERO

Por la mañana

Temperatura : 12°C

: 12°C Cielo : Nubes y claros

: Nubes y claros Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 23°C

: 23°C Cielo : Nubes y claros

: Nubes y claros Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 16°C

: 16°C Cielo : Despejado

: Despejado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del miércoles 21 de enero

Temperatura : 10°C

: 10°C Cielo : Despejado

: Despejado Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones: