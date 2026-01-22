Clima en Hermosillo hoy 22 de enero; se pronostica día nublado este día en la ciudad

Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial
La ciudad de Hermosillo tendrá un jueves mayormente nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 29°C y una mínima de 14°C, registrando un ambiente fresco para este día y cálido por la tarde de hoy.
Para hoy 22 de enero, se espera una sensación térmica de 27 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:16 y el atardecer será a las 17:54, brindando un total de 10 horas y 36 minutos de luz solar.
El viento llegará a una velocidad de hasta 27 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 37, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.
De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la corriente en chorro subtropical mantendrá cielos parcialmente nublados con ligera probabilidad de lluvia y un ambiente muy frío a frío durante la noche y madrugada sobre la zona montañosa de la entidad.
Asimismo, durante esta semana las temperaturas máximas se mantendrán generando con un ambiente cálido donde los valores oscilarán entre los 30°C a los 32°C en la región centro y sur.
Además, se pronostica el ingreso de un nuevo frente frío durante los próximos 23 y 24 de enero. Dicho sistema en combinación con una vaguada polar podría generar lluvias moderadas, rachas de viento fuertes y un descenso de temperatura.
CLIMA EN HERMOSILLO HOY 22 DE ENERO
Por la mañana
- Temperatura: 15°C
- Cielo: Nubes y claros
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
A mediodía
- Temperatura: 28°C
- Cielo: Parcialmente nublado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
Durante la noche
- Temperatura: 23°C
- Cielo: Despejado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
En la madrugada del viernes 23 de enero
- Temperatura: 18°C
- Cielo: Despejado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO
Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones:
- Abrigarse adecuadamente, cubriendo cabeza, manos y pies.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Consumir alimentos ricos en vitamina C y mantenerse hidratado.
- No usar anafres, braseros o carbón dentro de espacios cerrados.
- Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores.
- Revisar que estufas y calentadores estén en buen estado.
- Apagar calentadores antes de dormir o salir de casa.
- Instalar detectores de monóxido de carbono si es posible.
- Poner especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas enfermas.
- No automedicarse; acudir al centro de salud ante síntomas respiratorios.