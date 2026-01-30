Tropicalísimo Apache llena de cumbia y fiesta el FAOT 2026 en Álamos

  • 24° C
Ene. 30, 2026
Desde la Comarca Lagunera hasta el corazón de Pueblo Mágico, Tropicalísimo Apache protagonizó una de las presentaciones más esperadas del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2026, encendiendo la Plaza de Armas de Álamos la noche del jueves 29 de enero, en punto de las 23:00 horas, con una descarga de ritmo, nostalgia y sabor tropical.

Como parte de la edición 41 del FAOT, la agrupación originaria de Torreón, Coahuila, ofreció un concierto masivo que convirtió el recinto histórico en una auténtica pista de baile.

Con más de tres décadas de trayectoria, Tropicalísimo Apache confirmó por qué es uno de los referentes indiscutibles de la cumbia lagunera, conectando de inmediato con un público que no dejó de cantar, aplaudir y bailar.

TRAYECTORIA QUE SIGUE VIGENTE

Reconocidos por su estilo inconfundible y su energía sobre el escenario, los Apache desplegaron un repertorio cargado de éxitos clásicos, mezclas rítmicas y temas románticos con sello tropical.

La agrupación hizo un recorrido musical que apeló tanto a la memoria colectiva como a nuevas generaciones, demostrando la vigencia de su propuesta musical.

Entre los temas más coreados de la noche destacaron “Ojitos Mentirosos”, “La Hierba Se Movía”, “Viento”, “Sorbito de Champán”, “Loco” y “Licor Licor”, canciones que marcaron época y que siguen siendo imprescindibles en cada presentación del grupo.

El concierto avanzó entre aplausos y baile continuo, con interpretaciones de piezas como “Cumbia Lagunera”, “Cinco de Té”, “No Me Vieron”, “Talento de Televisión”, “Llorando Se Fue” y “Tumbala”, logrando mantener el ánimo festivo de principio a fin.

No faltó el “Apache Mix”, un popurrí que reunió algunos de sus temas más emblemáticos y que provocó una ovación generalizada, sellando una presentación que quedará en la memoria del público asistente.

VELADA INOLVIDABLE EN EL FAOT

La actuación de Tropicalísimo Apache reafirmó la diversidad musical del Festival Alfonso Ortiz Tirado, demostrando que la cumbia también tiene un lugar protagónico en esta celebración cultural. Con su energía contagiosa y su sonido característico, la agrupación convirtió la Plaza de Armas en un espacio de encuentro, alegría y baile, dejando claro que su música sigue más viva que nunca.

