Grammy 2026: ¿Dónde ver la ceremonia en VIVO y a qué hora inicia la premiación en México?

La temporada de premios en la industria musical ya se prepara para uno de sus momentos más esperados del año: la ceremonia de los Premios Grammy, el evento que reconoce a los artistas, productores y compositores más influyentes del panorama internacional.

En su edición número 68, la gala promete una noche llena de actuaciones en vivo, colaboraciones inesperadas y la disputa por las categorías más importantes de la música global.

Como cada año, millones de espectadores en distintos países estarán atentos a la transmisión para conocer quiénes se llevarán el gramófono dorado, además de presenciar las presentaciones de algunos de los artistas más exitosos del momento.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA SERÁN LOS GRAMMY 2026?

La 68ª edición de los Premios Grammy, organizados por la Recording Academy, se realizará el 1 de febrero de 2026 en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, recinto que también alberga los juegos de los Lakers y que cuenta con una capacidad aproximada para 20 mil asistentes.

Para el público en México, la ceremonia dará inicio a las 7:00 de la noche, hora del centro del país.

¿DÓNDE VERLO EN VIVO?

En México existen distintas opciones para seguir en vivo la ceremonia y también la cobertura previa con la llegada de los artistas a la alfombra roja.

En televisión de paga, el canal TNT transmitirá en vivo la ceremonia principal de los Premios Grammy 2026 para toda Latinoamérica, incluido México.

Para quienes prefieren verlo por internet o desde dispositivos móviles, la plataforma de streaming Max (antes HBO Max) ofrecerá la transmisión completa de la gala, permitiendo seguir el evento desde celulares, tabletas y televisores inteligentes.

Además, las plataformas oficiales de los Grammy, como live.GRAMMY.com, ofrecerán cobertura digital con alfombra roja, entrevistas y contenido exclusivo antes y durante la ceremonia.

LOS ARTISTAS CON MÁS NOMINACIONES EN 2026

La competencia de este año está encabezada por Kendrick Lamar, quien obtuvo nueve nominaciones, consolidándose como uno de los artistas más fuertes de la temporada.

Le sigue Lady Gaga, con siete nominaciones, cifra con la que rompe su propio récord, ya que anteriormente había alcanzado seis menciones en 2010. También destacan los productores Jack Antonoff y Cirkut, quienes igualmente suman siete nominaciones gracias a su trabajo con distintos artistas.

Por su parte, Sabrina Carpenter y Bad Bunny aparecen con seis nominaciones cada uno, siendo especialmente relevante el caso del cantante puertorriqueño, quien en ediciones pasadas había quedado fuera de las categorías principales, situación que ahora logra revertir.

La edición 2026 de los Grammy apunta a convertirse en una de las más comentadas de los últimos años, no solo por la competencia entre artistas consolidados, sino por la mezcla de géneros y generaciones que buscan llevarse el máximo reconocimiento de la industria musical.

La cuenta regresiva ya comenzó y, como cada año, la ceremonia promete dejar momentos memorables tanto en el escenario como en la historia de la música contemporánea.