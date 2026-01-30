  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 30 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Farándula

Jorge Ortiz de Pinedo sueña con volver al teatro pese a su delicado estado de salud

Expresó su deseo de volver al teatro pese a su delicado estado de salud, durante su visita a Monterrey

Ene. 30, 2026
El protagonista de Una Familia De Diez vuelve a dar de que hablar.
El protagonista de Una Familia De Diez vuelve a dar de que hablar.

Tras ser diagnosticado con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en grado grave y haber superado dos cánceres de pulmón, al día de hoy el actor depende de oxígeno suplementario.

EL TEATRO, SU MAYOR PASIÓN PESE A LA ENFERMEDAD

El productor y actor Jorge Ortiz de Pinedo compartió su deseo de volver a pisar un escenario teatral, una de las facetas que más extraña y que, asegura, sigue siendo su mayor pasión, pese al delicado estado de salud que enfrenta.Ortiz de Pinedo recordó que fue diagnosticado con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en grado grave, además de haber superado dos cánceres de pulmón, condición que actualmente lo mantiene dependiendo de oxígeno suplementario y en espera de un trasplante pulmonar. Durante su estancia en Monterrey, Ortiz de Pinedo acudió a la presentación de la obra No te vayas sin decir adiós, producción que celebra 200 representaciones a nivel nacional y que tendrá una función especial con develación de placa en la ciudad.

imagen-cuerpo

Para el productor, Monterrey representa un punto clave en su trayectoria artística, ya que ha sido una plaza fundamental para el teatro en México y un lugar donde tradicionalmente inicia sus proyectos."El teatro es mi vida. Es donde nací artísticamente, es lo que más me gusta y lo que me apasiona. Y si hablamos de ciudades teatrales importantes en el país, Monterrey está entre las principales", señaló.

UNA DESPEDIDA PLANEADA Y SIGNIFICATIVA

La obra cobra especial relevancia al marcar la despedida teatral de Juan Ferrara, quien decidió que este montaje sea el último que realice sobre un escenario, luego de seis décadas de carrera en cine, teatro y televisión.

Ortiz de Pinedo explicó que se trata de un adiós planeado y digno, lejos del retiro forzado por la enfermedad o el olvido. La obra No te vayas sin decir adiós se presentará este fin de semana en el Auditorio San Pedro.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
Contenido Relacionado
Christian Nodal sorprende con nuevo tatuaje en honor a Ángela Aguilar
Farándula

Christian Nodal sorprende con nuevo tatuaje en honor a Ángela Aguilar

Enero 30, 2026

El cantante mostró en el dorso de su mano el nombre "Ángela" tatuado con una tipografía sencilla

Lo corrieron por apestoso: Así responde Adame tras discriminación a Carlos Trejo en hotel de lujo
Farándula

"Lo corrieron por apestoso": Así responde Adame tras discriminación a Carlos Trejo en hotel de lujo

Enero 30, 2026

El conflicto entre figuras del espectáculo volvió a generar controversia en Monterrey, luego de declaraciones públicas que avivaron la polémica

Lucía Méndez se despide de Pedro Torres con emotivo mensaje tras su fallecimiento
Farándula

Lucía Méndez se despide de Pedro Torres con emotivo mensaje tras su fallecimiento

Enero 30, 2026

 Esta mañana, se anunció el fallecimiento del productor mexicano y, a través de redes sociales, la actriz expresó su dolor por el padre de su hijo 