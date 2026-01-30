Jorge Ortiz de Pinedo sueña con volver al teatro pese a su delicado estado de salud

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Tras ser diagnosticado con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en grado grave y haber superado dos cánceres de pulmón, al día de hoy el actor depende de oxígeno suplementario.

EL TEATRO, SU MAYOR PASIÓN PESE A LA ENFERMEDAD

El productor y actor Jorge Ortiz de Pinedo compartió su deseo de volver a pisar un escenario teatral, una de las facetas que más extraña y que, asegura, sigue siendo su mayor pasión, pese al delicado estado de salud que enfrenta.Ortiz de Pinedo recordó que fue diagnosticado con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en grado grave, además de haber superado dos cánceres de pulmón, condición que actualmente lo mantiene dependiendo de oxígeno suplementario y en espera de un trasplante pulmonar. Durante su estancia en Monterrey, Ortiz de Pinedo acudió a la presentación de la obra No te vayas sin decir adiós, producción que celebra 200 representaciones a nivel nacional y que tendrá una función especial con develación de placa en la ciudad.

Para el productor, Monterrey representa un punto clave en su trayectoria artística, ya que ha sido una plaza fundamental para el teatro en México y un lugar donde tradicionalmente inicia sus proyectos."El teatro es mi vida. Es donde nací artísticamente, es lo que más me gusta y lo que me apasiona. Y si hablamos de ciudades teatrales importantes en el país, Monterrey está entre las principales", señaló.

UNA DESPEDIDA PLANEADA Y SIGNIFICATIVA

La obra cobra especial relevancia al marcar la despedida teatral de Juan Ferrara, quien decidió que este montaje sea el último que realice sobre un escenario, luego de seis décadas de carrera en cine, teatro y televisión.

Ortiz de Pinedo explicó que se trata de un adiós planeado y digno, lejos del retiro forzado por la enfermedad o el olvido. La obra No te vayas sin decir adiós se presentará este fin de semana en el Auditorio San Pedro.