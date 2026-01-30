Lucía Méndez se despide de Pedro Torres con emotivo mensaje tras su fallecimiento

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La actriz y cantante Lucía Méndez expresó públicamente su dolor tras confirmarse este 30 de enero el fallecimiento del productor y director Pedro Torres, quien fuera su exesposo y padre de su hijo, Pedro Antonio.

A través de redes sociales, la artista compartió un emotivo mensaje para despedir a quien consideró una figura fundamental en su vida personal y familiar.

PEDRO TORRES FALLECIÓ

La noticia de la muerte del reconocido productor fue dada a conocer mediante un comunicado difundido por su familia, en el cual agradecieron las muestras de apoyo recibidas durante su enfermedad y solicitaron respeto y privacidad en este difícil momento.

“Agradecemos profundamente las muestras de cariño y solidaridad recibidas durante su enfermedad. Solicitamos de la manera más respetuosa a los medios y al público comprender y respetar este momento de duelo que atraviesa la familia. Pedro será velado de manera privada; agradecemos su cariño, comprensión y respeto”, señala el documento.

Hasta ahora no se han informado oficialmente las causas del fallecimiento; sin embargo, meses atrás se dio a conocer que Torres enfrentaba problemas de salud derivados de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad degenerativa que afecta el sistema nervioso.

LUCÍA MÉNDEZ SE DESPIDE DE PEDRO TORRES

Tras hacerse pública la noticia, Lucía Méndez utilizó su cuenta oficial de Instagram para dedicarle un mensaje lleno de nostalgia y agradecimiento al productor, con quien mantuvo una relación cercana incluso después de su separación.

“Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas”, escribió la intérprete.

La publicación fue acompañada por diversas fotografías que muestran momentos compartidos por ambos en distintas etapas, incluyendo una imagen familiar en la que aparece Pedro Torres cargando a su hijo cuando era niño, reflejando la unión que mantuvieron como familia.

Pedro Torres fue una figura clave en la televisión mexicana, reconocido por su trabajo como productor y por impulsar importantes proyectos audiovisuales que marcaron época en la pantalla nacional. Su trayectoria dejó una huella tanto en la industria del entretenimiento como entre quienes colaboraron con él.

El fallecimiento del productor ha generado múltiples reacciones de colegas y seguidores, quienes han recordado su profesionalismo y creatividad, así como su aporte al medio televisivo.