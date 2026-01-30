Premios Oscar 2026: "Golden" y "I Lied To You" serán las únicas canciones que se presentarán en vivo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó que, durante la 98ª edición de los Premios Oscar, solo dos de las canciones nominadas a Mejor Canción Original serán interpretadas en vivo: "Golden", de la cinta animada K-Pop Demon Hunters, y "I Lied To You", del drama vampírico Sinners.

¿POR QUÉ SOLO SE PRESENTARÁN DOS CANCIONES EN LOS OSCAR 2026?

La decisión, que ha generado conversación dentro de la industria musical y cinematográfica, responde principalmente a limitaciones de tiempo y a una reestructuración más amplia del formato de la ceremonia.

De acuerdo con una carta enviada a los nominados, la Academia subrayó que la categoría de Mejor Canción Original seguirá teniendo un lugar relevante dentro de la transmisión, aunque no todas las piezas contarán con una presentación en vivo.

El objetivo, según explican, es mantener un programa ágil, coherente y atractivo, sin sacrificar el reconocimiento a los compositores y artistas nominados, siendo el tiempo el factor clave de la transmisión de la ceremonia.

Montar presentaciones completas para las cinco canciones nominadas añadiría aproximadamente 25 minutos al programa, un espacio considerable para una gala que tiene una duración contractual de tres horas y media y que este año incluye, además, la nueva categoría del Oscar al casting.

Incluir todos los números musicales implicaría recortar otros momentos importantes del evento, algo que la producción busca evitar.

¿POR QUÉ SE ELIGIERON SOLO "GOLDEN" Y "I LIED TO YOU"?

La Academia argumenta que ambas canciones tuvieron un papel decisivo en el impacto cultural global de sus respectivas películas.

No se trata solo de temas populares, sino de piezas que ayudaron a definir la identidad emocional y narrativa de las historias, conectando de manera directa con audiencias de todo el mundo.

Por ello, las presentaciones estarán diseñadas como segmentos especiales que celebran cómo la música contribuyó a que estas películas resonaran más allá de la pantalla.

Las demás canciones nominadas, incluyendo obras de figuras consagradas como Diane Warren o Nick Cave, no quedarán relegadas al olvido.

Cada una será introducida mediante segmentos audiovisuales personalizados, construidos con imágenes de las películas y, cuando sea pertinente, material detrás de cámaras que explique el proceso creativo y la intención artística.

Además, la Academia reforzará la promoción de todos los nominados a través de sus plataformas digitales y colaboraciones musicales.