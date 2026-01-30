"Lo corrieron por apestoso": Así responde Adame tras discriminación a Carlos Trejo en hotel de lujo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame volvió a encenderse en Monterrey, donde un nuevo episodio de declaraciones, burlas y acusaciones elevó la tensión entre ambos personajes, justo a semanas de su esperado enfrentamiento en el ring. Lo que parecía un conflicto del pasado reapareció con fuerza en la Sultana del Norte, sumando un ingrediente más al espectáculo previo a su pelea.

El conflicto comenzó cuando Carlos Trejo, autor del libro Cañitas, intentó ingresar al restaurante del Hotel Safi, donde presuntamente se le negó el acceso debido a la playera que llevaba puesta, la cual mostraba la portada de su obra más conocida. El también llamado Cazafantasmas se encontraba en Monterrey para promocionar el evento Ring Royale.

A través de un video difundido en redes sociales, Trejo expresó su inconformidad y calificó la situación como un acto de discriminación. Señaló que no pudo desayunar en el lugar por considerar que su vestimenta podía resultar ofensiva para otros clientes, situación que generó una rápida reacción entre usuarios y medios.

ALFREDO ADAME RESPONDE CON BURLAS DESDE EL AEROPUERTO

Como suele ocurrir en esta rivalidad, Alfredo Adame no tardó en reaccionar. El actor fue abordado por la prensa en el aeropuerto y, lejos de solidarizarse, minimizó la denuncia de Trejo y se burló abiertamente del episodio.

Adame afirmó que no se trató de discriminación, sino de una política del hotel relacionada con la imagen del lugar. Sus declaraciones, cargadas de sarcasmo, encendieron aún más el intercambio entre ambos, alimentando el conflicto público.

TREJO RESPONDE Y SUBE EL TONO DEL ENFRENTAMIENTO

La respuesta de Carlos Trejo llegó poco después a través de redes sociales, donde lanzó fuertes descalificaciones contra Alfredo Adame. Los mensajes incluyeron insultos personales y comentarios que rápidamente se viralizaron, provocando reacciones divididas entre seguidores de ambos.

Este cruce de declaraciones se suma a una larga lista de enfrentamientos verbales que han marcado la relación entre Trejo y Adame durante años, y que ahora sirven como antesala de su combate pactado.