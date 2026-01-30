  • 24° C
Farándula

Cornelio Vega canta en Italia y enamora a sus seguidores

Cornelio Vega se encuentra en Italia de vacaciones, disfrutando del país mientras comparte momentos de su viaje con sus seguidores

Ene. 30, 2026
Cornelio Vega Jr., un referente en el regional mexicano
Cornelio Vega Jr. volvió a robarse la atención de sus seguidores luego de compartir un video desde Italia, donde aparece interpretando el tema "15 besos te daré" en un entorno que llamó mucho la atención. El cantante grabó el clip a orillas de los lagos italianos, un escenario que le dio un toque especial y diferente a la canción.El video fue publicado en redes sociales y rápidamente generó reacciones positivas por parte de sus fans, quienes destacaron la voz del artista y la conexión que logró entre la música regional mexicana y un paisaje europeo. Para muchos, la interpretación resultó emotiva y dejó ver el lado más cercano de Cornelio, quien suele compartir momentos importantes de su día a día con su público.

Aunque no se han revelado detalles sobre el motivo de su estancia en Italia, la publicación ha despertado curiosidad entre sus seguidores, quienes no descartan que el viaje esté relacionado con nuevos proyectos o simplemente con un tiempo de descanso.

CORNELIO VEGA, REFERENTE DEL REGIONAL MEXICANO

Cornelio Vega Jr. se ha consolidado como una pieza importante dentro del regional mexicano gracias a su estilo y constancia. A lo largo de su carrera ha logrado mantenerse vigente con temas que conectan con distintas generaciones.

Canciones como "15 besos te daré" siguen teniendo impacto tanto en México como en el extranjero, demostrando que su música no conoce fronteras y reafirmando su lugar dentro del género.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
