Farándula

Fallece Gerardo Taracena, actor mexicano de Apocalypto, a los 55 años

Desde temprana edad se formó como actor y bailarín, construyendo una carrera que abarcó teatro, cine y televisión

Ene. 31, 2026
Fue parte de la serie Narcos: México, donde interpretó a Pablo Acosta Villarreal.
El actor y bailarín mexicano Gerardo Taracena, reconocido a nivel internacional por su participación en la película "Apocalypto" (2006), falleció a los 55 años de edad. La noticia fue confirmada este sábado 31 de enero de 2026 por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que expresó sus condolencias a través de redes sociales.

"La ANDA lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD", señaló la organización en su mensaje oficial.

SÓLIDA TRAYECTORIA EN CINE, TEATRO Y TELEVISIÓN

Gerardo Taracena nació el 27 de marzo de 1970 en la Ciudad de México. Desde temprana edad se formó como actor y bailarín, construyendo una carrera que abarcó teatro, cine y televisión, tanto en México como en producciones internacionales.

Su reconocimiento global llegó con Apocalypto, dirigida por Mel Gibson, donde interpretó un papel clave dentro de la historia ambientada en la época prehispánica. La película se convirtió en un referente del cine histórico y permitió que Taracena proyectara su talento a nivel mundial.

En el cine mexicano participó en títulos destacados como "El violín" (2005), "Salvando al soldado Pérez" (2011) y "¿Qué culpa tiene el niño?" (2016), demostrando una gran versatilidad actoral, capaz de transitar entre el drama, la acción y la comedia.

PRESENCIA EN SERIES DE ALTO IMPACTO

En televisión, Gerardo Taracena también dejó huella. Fue parte de la serie Narcos: México, donde interpretó a Pablo Acosta Villarreal, papel que le permitió conectar con nuevas audiencias y consolidar su vigencia dentro de la industria audiovisual.

Su legado permanece en los múltiples proyectos que marcaron su carrera. Gerardo Taracena será recordado como un actor comprometido, de gran presencia escénica y con una aportación significativa al arte y la cultura mexicana.

César Leyva
