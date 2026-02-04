  • 24° C
Farándula

Este año, el medio tiempo del Super Bowl LX hará historia al ser liderado por primera vez por un artista predominantemente en español

Feb. 04, 2026
¿Qué artistas hispanos han participado en el medio tiempo del Super Bowl antes de Bad Bunny?

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl no solo es uno de los escenarios musicales más vistos del planeta, también se ha convertido en un termómetro cultural que refleja los cambios sociales, la diversidad y la evolución de la identidad estadounidense.

Este año el medio tiempo del Super Bowl LX marcará un antes y un después: por primera vez, el show del descanso será encabezado en solitario por un artista predominantemente en español, el puertorriqueño Bad Bunny, una de las figuras más influyentes de la música global en la última década.

MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL

Más allá del impacto musical, la elección de Bad Bunny representa un reconocimiento directo a la fuerza de la cultura latina y a los más de 40 millones de hispanohablantes que viven en Estados Unidos. Aunque el "Conejo Malo" hará historia en 2026, su llegada no ocurre en el vacío.

Durante más de tres décadas, artistas hispanos y latinos han dejado huella en el escenario del Super Bowl, abriendo camino para que hoy la música latina ocupe un lugar protagónico en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

¿QUÉ ARTISTAS HISPANOS HAN DOMINADO EL MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL?

GLORIA ESTEFAN

La artista cubanoamericana fue la pionera. En 1992 se convirtió en la primera hispana en presentarse en el medio tiempo, con interpretaciones como Live for Loving You y Get on Your Feet. Años después regresó al escenario del Super Bowl XXXIII, en un espectáculo celebrado en Miami.

imagen-cuerpo

ARTURO SANDOVAL

En 1995, participaron en el Super Bowl XXIX, compartiendo escenario con figuras como Patti LaBelle y Tony Bennett.

CHRISTINA AGUILERA Y ENRIQUE IGLESIAS

Formaron parte del espectáculo del Super Bowl XXXIV, producido por Disney, en una celebración que reunió a grandes estrellas del pop internacional y simbolizó el futuro multicultural de la música.

imagen-cuerpo

BRUNO MARS

El cantante de ascendencia puertorriqueña encabezó el Super Bowl XLVIII en 2014, convirtiéndose en el artista más joven en liderar en solitario el medio tiempo. Su presentación es considerada una de las más exitosas de la historia, consolidando su lugar como una figura clave del espectáculo.

GUSTAVO DUDAMEL

El venezolano y la Orquesta Juvenil de Los Ángeles participaron en el Super Bowl 50 junto a Coldplay, llevando la formación orquestal latina a más de 115 millones de espectadores.

imagen-cuerpo

FERGIE Y TABOO

En 2011, los integrantes de Black Eyed Peas con raíces mexicanas, protagonizaron el Super Bowl XLV, mostrando cómo la herencia latina también ha estado presente en el pop anglosajón.

SHAKIRA Y JENNIFER LOPEZ

En el 2020 las cantantes encabezaron juntas el Super Bowl LIV. El espectáculo fue una celebración abierta de la cultura latina, el empoderamiento femenino y la diversidad, con la participación de J Balvin y la aparición de Bad Bunny, quien ya comenzaba a escribir su propia historia en el evento.

imagen-cuerpo

Ahora, en 2026, Bad Bunny no solo regresa al escenario, sino lo lidera. Su presentación como acto principal del Super Bowl LX confirma que la música latina dejó de ser invitada para convertirse en protagonista. Más que un show, será un logro cultural que consolida décadas de presencia hispana en el evento deportivo más visto del mundo.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

