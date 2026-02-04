Poncho de Nigris rompe en llanto por críticas rumbo a su evento de box Ring Royale

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Poncho de Nigris mostró su lado más vulnerable al confesar, entre lágrimas, que enfrenta una fuerte presión emocional previo al estreno de Ring Royale, un ambicioso evento de boxeo con celebridades que se realizará el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey.

El regiomontano admitió que los comentarios negativos y las altas expectativas lo han afectado profundamente, sobre todo porque hay personas que desean verlo fracasar en esta nueva faceta como organizador y promotor.

En entrevista con Melo Montoya, De Nigris reconoció sentir temor ante el reto de llenar un recinto de tal magnitud. Aseguró que su personalidad polémica genera tanto apoyo como rechazo, lo que ha intensificado la carga emocional durante el proceso.

"Hay mucha gente que me quiere ver perder, hay mucha crítica, pero estoy llorando de emoción", expresó.

LA PRESIÓN Y LOS TROPIEZOS EN LA ORGANIZACIÓN

Durante la charla, Poncho de Nigris relató que se lanzó al proyecto sin dimensionar del todo los riesgos. "Me tiré como gorda en tobogán y dije: ´lo voy resolviendo en el camino´, y ya cuando iba a la mitad pensé: ´¿en dónde me metí?´", confesó.

Entre los obstáculos más importantes mencionó la negativa de Adrián Marcelo para sumarse al cartel, lo que canceló uno de los enfrentamientos más esperados debido a su conocida rivalidad mediática.

De Nigris dudó que Marcelo acepte el reto en el futuro, aunque aseguró que el evento sigue en pie con una cartelera llamativa que busca atraer al público y justificar la fuerte inversión realizada.

CARTELERA, APUESTA ECONÓMICA Y PRECIOS

El debut de "Ring Royale" contará con duelos como Nicola Porcella vs. Aldo de Nigris, Alfredo Adame vs. Carlos Trejo y Karely Ruiz vs. Marcela Mistral, además de la participación de influencers como Cry y Pablo Chagra. Según el propio Poncho, la organización lo llevó a "tirar la casa por la ventana", apostando todo por el éxito del espectáculo.

Los boletos van desde los $628 pesos en zona Balcón hasta 6 mil 820 pesos en área VIP, con múltiples opciones intermedias, lo que refleja la magnitud de un evento que, pese a las críticas, busca consolidarse como un nuevo fenómeno de entretenimiento.