Super Bowl 2026 para principiantes: Reglas, puntos y qué está pasando en el partido

El Super Bowl es el evento culminante de la temporada de la NFL (National Football League) —el juego que decide quién es el campeón de la liga de futbol americano más importante del mundo. Si nunca has visto un partido, esta guía te ayudará a entender lo esencial, cómo se marcan puntos, cómo se divide el tiempo de juego y qué esperar de este domingo 8 de febrero de 2026.

Este año el Super Bowl LX enfrentará a los New England Patriots contra los Seattle Seahawks en el Levi´s Stadium, ubicado en Santa Clara, California (Estados Unidos).

¿CUÁNTO DURA UN PARTIDO?

Un juego de futbol americano se divide en 4 cuartos de 15 minutos cada uno. Entre el segundo y tercer cuarto hay un intermedio más largo: el famoso medio tiempo, donde no solo descansan los equipos, sino que también hay espectáculos musicales.

¿CÓMO SE JUEGA?

El objetivo es simple: dos equipos de 11 jugadores intentan avanzar el balón ovalado hasta la zona de anotación del rival para sumar puntos. El equipo con más puntos al final del partido gana. Todo lo demás son reglas para hacerlo interesante y estratégico.

El campo mide 100 yardas de largo, más dos zonas de anotación (end zones). Un equipo ataca y el otro defiende. El ataque busca avanzar; la defensa intenta detenerlo y recuperar el balón.

El objetivo es avanzar el balón hacia la zona de anotación del rival para sumar puntos. El equipo ofensivo (el que tiene el balón) tiene 4 intentos (downs) para avanzar 10 yardas. Si lo logra, obtiene otros 4 intentos; si no, usualmente entrega el balón al rival.

Los equipos se turnan para atacar y defender. Esto le da al juego su ritmo estratégico y emocionante.

¿CÓMO SE ANOTAN PUNTOS?

Touchdown (6 puntos). Cuando un jugador lleva el balón a la zona de anotación rival.

Cuando un jugador lleva el a la rival. Punto extra (1 punto). Después de un touchdown, se puede patear el balón entre los postes.

Después de un touchdown, se puede patear el entre los postes. Conversión de dos puntos (2 puntos). En vez del punto extra , el equipo puede intentar otra jugada desde cerca de la zona de anotación .

En vez del , el puede intentar otra desde cerca de la . Gol de campo (3 puntos). Si patean el balón entre los postes, aunque no hayan llegado a la zona de anotación .

Si patean el entre los postes, aunque no hayan llegado a la . Safety (2 puntos). Cuando la defensa detiene al ataque dentro de su propia zona de anotación.

Todo esto ocurre mientras el equipo intenta mover el balón yardas hacia adelante dentro de los downs asignados.

EL SHOW DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL

En esta edición 2026 del Super Bowl, el medio tiempo estará encabezado por el artista internacional Bad Bunny en un show especialmente esperado que dura alrededor de 12–14 minutos.

Bad Bunny hará historia como uno de los pocos artistas latinos en liderar el espectáculo principal, con una presentación que mezcla música urbana, energía visual y ritmo, justo cuando se cumple el descanso de la primera mitad del juego.

Este momento, más allá del propio juego, se ha vuelto casi tan popular como el partido mismo, con millones de espectadores atentos al artista en el escenario.

¿CÓMO SE GANA EN EL FUTBOL AMERICANO?

Al final del cuarto cuarto, el equipo con más puntos gana el Super Bowl. Si hubiera empate, algo muy raro en el Super Bowl, se juega tiempo extra hasta que un equipo marque primero.

CONSEJO PARA PRINCIPIANTES

No te obsesiones con cada jugada .

. Comienza por identificar cuándo el equipo está atacando , cuándo defiende , y cómo se van sumando puntos .

está , cuándo , y cómo se van sumando . Con cada cuarto entenderás más de la estrategia y el drama que hacen de este deporte algo tan emocionante.

TÉRMINOS BÁSICOS QUE ESCUCHARÁS TODO EL TIEMPO

Quarterback: El jugador que dirige la ofensiva y lanza el balón.

El jugador que dirige la ofensiva y lanza el balón. Snap: Inicio de la jugada.

Inicio de la jugada. Intercepción: Cuando la defensa atrapa un pase rival.

Cuando la defensa atrapa un pase rival. Fumble: Balón suelto tras perder el control.

Balón suelto tras perder el control. Penalty: Castigo por romper una regla.

Con estos conceptos claros, verás el juego con una perspectiva completamente nueva: no solo es un balón ovalado cruzando el campo, sino un duelo de estrategias, historia y espectáculo. ¡Disfruta del Súper Domingo de la NFL!