Deportes

México da a conocer roster para el Clásico Mundial

La lista la integran 30 jugadores; destacan Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Andrés Muñoz, entre otros estelares

Feb. 05, 2026
Un total de 30 jugadores representarán al país dirigidos por Benjamín Gil.

La Selección Mexicana de Beisbol dio a conocer este jueves 5 de febrero de 2026 su roster oficial de 30 jugadores que competirán en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, el torneo internacional más importante del rey de los deportes, el cual arrancará el próximo mes de marzo. México llega a esta edición con una combinación de figuras consolidadas, jóvenes talentos y una misión clara: superar el histórico tercer lugar obtenido en 2023.

Bajo la dirección del mánager Benjamín Gil, la novena tricolor contará con una presencia significativa de peloteros con experiencia en Grandes Ligas, lo que eleva las expectativas tanto de la afición como de los analistas especializados. Entre los nombres más destacados aparecen jugadores que han brillado en la temporada 2025, tanto a la ofensiva como a la defensiva.

ROSTER OFICIAL - MÉXICO (CLÁSICO MUNDIAL 2026)

Mánager: Benjamín Gil

Receptores (C):

  • Alejandro Kirk
  • Alexis Wilson

Infielders (IF):

  • Jonathan Aranda
  • Nick Gonzales
  • Joey Meneses
  • Joey Ortiz
  • Jared Serna
  • Rowdy Téllez
  • Ramón Urías
  • Luis Urías

Jardineros (OF):

  • Jarren Durán
  • Randy Arozarena
  • Alek Thomas
  • Julián Ornelas
  • Alejandro Osuna

Lanzadores (P):

  • Andrés Muñoz
  • Alexander Armenta
  • Taj Bradley
  • Alex Carrillo
  • Jesús Cruz
  • Daniel Duarte
  • Robert García
  • Luis Gastélum
  • Samuel Natera
  • Gerardo Reyes
  • Taijuan Walker
  • Víctor Vodnik
  • Javier Assad
  • José Urquidy
  • Brennan Bernardino
México apuesta nuevamente por una fórmula que combina experiencia y juventud, conformando un roster competitivo para medirse ante potencias como Estados Unidos, Japón y República Dominicana en el Clásico Mundial 2026. La presencia de elementos como Randy Arozarena, Jarren Durán y Alejandro Kirk aporta solidez al ataque, mientras que la profundidad en el cuadro interior y un cuerpo de lanzadores equilibrado fortalecen al plantel.

Con este grupo de 30 peloteros, la Selección Mexicana buscará no sólo avanzar desde la fase de grupos, sino consolidarse como uno de los principales contendientes al título en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Joel Luna
Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

