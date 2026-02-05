México da a conocer roster para el Clásico Mundial

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Selección Mexicana de Beisbol dio a conocer este jueves 5 de febrero de 2026 su roster oficial de 30 jugadores que competirán en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, el torneo internacional más importante del rey de los deportes, el cual arrancará el próximo mes de marzo. México llega a esta edición con una combinación de figuras consolidadas, jóvenes talentos y una misión clara: superar el histórico tercer lugar obtenido en 2023.

Bajo la dirección del mánager Benjamín Gil, la novena tricolor contará con una presencia significativa de peloteros con experiencia en Grandes Ligas, lo que eleva las expectativas tanto de la afición como de los analistas especializados. Entre los nombres más destacados aparecen jugadores que han brillado en la temporada 2025, tanto a la ofensiva como a la defensiva.

ROSTER OFICIAL - MÉXICO (CLÁSICO MUNDIAL 2026)

Mánager: Benjamín Gil

Receptores (C):

Alejandro Kirk

Alexis Wilson

Infielders (IF):

Jonathan Aranda

Nick Gonzales

Joey Meneses

Joey Ortiz

Jared Serna

Rowdy Téllez

Ramón Urías

Luis Urías

Jardineros (OF):

Jarren Durán

Randy Arozarena

Alek Thomas

Julián Ornelas

Alejandro Osuna

Lanzadores (P):

Andrés Muñoz

Alexander Armenta

Taj Bradley

Alex Carrillo

Jesús Cruz

Daniel Duarte

Robert García

Luis Gastélum

Samuel Natera

Gerardo Reyes

Taijuan Walker

Víctor Vodnik

Javier Assad

José Urquidy

Brennan Bernardino

México apuesta nuevamente por una fórmula que combina experiencia y juventud, conformando un roster competitivo para medirse ante potencias como Estados Unidos, Japón y República Dominicana en el Clásico Mundial 2026. La presencia de elementos como Randy Arozarena, Jarren Durán y Alejandro Kirk aporta solidez al ataque, mientras que la profundidad en el cuadro interior y un cuerpo de lanzadores equilibrado fortalecen al plantel.

Con este grupo de 30 peloteros, la Selección Mexicana buscará no sólo avanzar desde la fase de grupos, sino consolidarse como uno de los principales contendientes al título en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.