Atlético de Madrid golea 5-0 al Betis

El Atlético de Madrid selló su pase a las semifinales de la Copa del Rey tras imponerse con autoridad 5-0 al Real Betis en los cuartos de final, en un encuentro disputado en el Estadio Metropolitano. El conjunto dirigido por Diego Simeone ofreció una actuación sólida y dominante, sin conceder espacios ni opciones a su rival.

Desde el inicio, el equipo rojiblanco tomó el control del partido con presión alta, circulación efectiva del balón y contundencia en el área rival. La superioridad del Atlético se reflejó rápidamente en el marcador, dejando el encuentro prácticamente resuelto antes del descanso.

En la segunda mitad, el dominio local se mantuvo, administrando el ritmo del juego y ampliando la ventaja ante un Betis que no logró reaccionar ni competir en igualdad de condiciones.

DEBUT DE OBED VARGAS

El partido también fue significativo a nivel individual, ya que Obed Vargas disputó sus primeros minutos oficiales con el Atlético de Madrid, marcando un paso importante en su proceso de integración al fútbol español y dejando buenas sensaciones en su presentación.

ESTRENO COMPLICADO PARA FIDALGO

Por su parte, Álvaro Fidalgo vivió su debut, aunque lo hizo en un contexto adverso, formando parte de un Betis ampliamente superado durante todo el encuentro. La dura derrota condicionó su estreno en una noche complicada para el conjunto verdiblanco.

El Atlético continúa firme en la Copa del Rey y se perfila como uno de los principales candidatos al título.