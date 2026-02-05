  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 5 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Deportes

Atlético de Madrid golea 5-0 al Betis

Obed Vargas tuvo sus primeros minutos con los colchoneros y avanzan en la Copa del Rey

Feb. 05, 2026
Avanza el Atlético a semifinales.
Avanza el Atlético a semifinales.

El Atlético de Madrid selló su pase a las semifinales de la Copa del Rey tras imponerse con autoridad 5-0 al Real Betis en los cuartos de final, en un encuentro disputado en el Estadio Metropolitano. El conjunto dirigido por Diego Simeone ofreció una actuación sólida y dominante, sin conceder espacios ni opciones a su rival.

Desde el inicio, el equipo rojiblanco tomó el control del partido con presión alta, circulación efectiva del balón y contundencia en el área rival. La superioridad del Atlético se reflejó rápidamente en el marcador, dejando el encuentro prácticamente resuelto antes del descanso.

En la segunda mitad, el dominio local se mantuvo, administrando el ritmo del juego y ampliando la ventaja ante un Betis que no logró reaccionar ni competir en igualdad de condiciones.

DEBUT DE OBED VARGAS

El partido también fue significativo a nivel individual, ya que Obed Vargas disputó sus primeros minutos oficiales con el Atlético de Madrid, marcando un paso importante en su proceso de integración al fútbol español y dejando buenas sensaciones en su presentación.

imagen-cuerpo

ESTRENO COMPLICADO PARA FIDALGO

Por su parte, Álvaro Fidalgo vivió su debut, aunque lo hizo en un contexto adverso, formando parte de un Betis ampliamente superado durante todo el encuentro. La dura derrota condicionó su estreno en una noche complicada para el conjunto verdiblanco.

imagen-cuerpo

El Atlético continúa firme en la Copa del Rey y se perfila como uno de los principales candidatos al título.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
Contenido Relacionado
Historia de Levis Stadium: Curiosidades de la sede del Super Bowl LX
Deportes

Historia de Levi's Stadium: Curiosidades de la sede del Super Bowl LX

Febrero 05, 2026

Este moderno recinto ubicado en Santa Clara, California, será la sede del Super Bowl LX, la gran final de la temporada de la NFL

México Rojo domina a México Verde y clasifica a semifinales
Deportes

México Rojo domina a México Verde y clasifica a semifinales

Febrero 04, 2026

Con la victoria, llegó a tres triunfos y, junto a República Dominicana, espera rival

Isaac Paredes firma con Astros de Houston, pero se queda fuera del Clásico Mundial de Beisbol
Deportes

Isaac Paredes firma con Astros de Houston, pero se queda fuera del Clásico Mundial de Beisbol

Febrero 04, 2026

Su ausencia se suma a las de José Altuve y Carlos Correa, quienes tampoco recibieron permiso para representar a sus selecciones