Isaac Paredes firma con Astros de Houston, pero se queda fuera del Clásico Mundial de Beisbol

Los Astros de Houston y el pelotero mexicano Isaac Paredes finalmente llegaron a un acuerdo salarial que evita el arbitraje en la MLB.

El convenio es por un año y garantiza al tercera base un salario de 9.35 millones de dólares, cifra que pone fin a varias semanas de negociaciones tensas entre ambas partes.

Aunque el acuerdo representa estabilidad económica para Paredes, también trae una noticia negativa pues no podrá participar con México en el Clásico Mundial de Beisbol, decisión tomada directamente por la organización texana.

DETALLES DEL ACUERDO ENTRE ISAAC PAREDES Y ASTROS

Durante el proceso, Isaac Paredes solicitaba 9.5 millones de dólares, mientras que los Astros ofrecían 8.75 millones, argumentando su reciente historial de lesiones. Ante la falta de consenso y el riesgo de llegar a un arbitraje salarial, ambas partes optaron por ceder.

El contrato final incluye una opción de equipo por 13.35 millones de dólares para 2027, que se convertiría en opción mutua si Paredes termina entre los 10 primeros en la votación al MVP de la temporada. Además, el mexicano recibirá un bono de 50 mil dólares por cada selección al Juego de Estrellas.

Este acuerdo beneficia a ambas partes, ya que Houston asegura continuidad y el jugador evita el desgaste de un proceso legal.

NO JUGARÁ EL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL CON MÉXICO

La parte amarga llegó después del anuncio oficial. Dana Brown, gerente general de los Astros, confirmó que Paredes no será autorizado para jugar el Clásico Mundial. La razón es una lesión en el tendón de la corva sufrida el año pasado.

Aunque el tercera base ya está recuperado, el equipo no quiere arriesgar una recaída. Su ausencia se suma a las de José Altuve y Carlos Correa, quienes tampoco recibieron permiso para representar a sus selecciones nacionales.

De esta manera, Isaac Paredes se enfocará solamente en la temporada de MLB con Houston, priorizando su salud y su rol clave dentro de la organización.