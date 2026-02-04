Terence Crawford explica su retiro tras vencer a Canelo: "No voy a entregar mi salud"

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El mundo del boxeo aún no terminaba de asimilar una de las victorias más inesperadas y contundentes de los últimos años cuando llegó la noticia que sacudió por completo a la industria. Terence "Bud" Crawford, flamante campeón indiscutido de los supermedianos, anunció su retiro definitivo de los cuadriláteros poco tiempo después de vencer a Saúl "Canelo" Álvarez en Las Vegas, una decisión que sorprendió tanto a aficionados como a especialistas.

La histórica pelea, celebrada el 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium, marcó un antes y un después en la disciplina. Crawford no solo derrotó al boxeador mexicano más mediático de la última década, sino que lo hizo tras subir tres divisiones de peso, desafiando todos los pronósticos. Sin embargo, lejos de buscar nuevas defensas o combates lucrativos, el estadounidense optó por cerrar su carrera en la cima.

TERENCE CRAWFORD EXPLICA SU RETIRO TRAS VENCER A "CANELO"

En recientes declaraciones concedidas a The Ring, Terence Crawford explicó públicamente los motivos que lo llevaron a colgar los guantes a los 38 años. El excampeón señaló que el desgaste físico acumulado tras más de tres décadas dedicado al boxeo fue determinante para tomar la decisión.

"Muchas personas me siguen preguntando por qué me retiré. He practicado este deporte desde los siete años y me retiré a los 38. Si llevas tu cuerpo al límite durante 30 años, pregúntate si no pensarías en hacerlo", expresó Crawford.

El púgil estadounidense subrayó que no dejó objetivos pendientes en su carrera y que prefirió priorizar su salud antes que continuar exponiéndose en el ring.

"No me queda nada más por lograr en el boxeo. Le di todo al boxeo, pero no voy a entregar mi salud", sentenció.

LA TRAYECTORIA DE UNA LEYENDA DEL RING

Terence Crawford nació el 28 de septiembre de 1987 en Omaha, Nebraska, y desde muy joven mostró cualidades excepcionales para el boxeo. Debutó como profesional en 2008 con una victoria por nocaut ante Brain Cummings en la división superligero, iniciando una carrera marcada por la consistencia y el dominio.

En 2014 conquistó su primer título mundial al derrotar a Ricky Burns y obtener el cinturón ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Posteriormente, en 2016, unificó títulos en las 140 libras tras imponerse por decisión unánime al ucraniano Viktor Postol, sumando el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Dos años más tarde ascendió al peso wélter, donde volvió a coronarse campeón de la OMB, consolidándose como uno de los pocos boxeadores capaces de dominar múltiples divisiones. En 2024 incursionó en el peso superwélter, buscando nuevos retos en las 154 libras, antes de protagonizar su histórica incursión en los supermedianos.

Crawford se retira con un récord invicto de 42 victorias, 31 de ellas por nocaut, dejando una huella imborrable en el boxeo mundial y cerrando su carrera en la cúspide, tras vencer a uno de los nombres más grandes de la era moderna.