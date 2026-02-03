  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 3 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Deportes

Apretada victoria de México Verde sobre Panamá

Gran labor de Odrisamer Despaigne en el montículo y Rodolfo Amador con el bat guiaron a los verdes a la victoria

Feb. 03, 2026
Apretada victoria de México Verde sobre Panamá

México sufrió, pero logró una importante victoria sobre Panamá por marcador de 2-1. Rodolfo Amador fue el héroe ofensivo al producir las dos carreras que marcaron la diferencia, ya que, pese a que Panamá anotó una rayita, no le alcanzó para dar alcance a México Verde.

Con este triunfo, México Verde empareja sus números en 1-1, mientras que Panamá cosecha su segunda derrota del certamen.

Luis Verdugo y Carlos Sepúlveda anotaron con imparable de Rodolfo Amador para poner en ventaja a México 2-0 en la parte baja de la tercera entrada.

Panamá se acercó en la parte alta de la séptima al pisar el pentágono en una ocasión y colocar la pizarra 2-1, aún a favor de los mexicanos.

Por México Verde abrió y se llevó el triunfo Odrisamer Despaigne, quien trabajó cinco entradas completas; la única carrera de Panamá fue a su cuenta. Le siguieron tres lanzadores más, entre ellos Guadalupe Chávez, quien se quedó con el salvamento.

Por Panamá abrió y cargó con la derrota Jorge García, a quien se le anotaron las dos carreras; fue auxiliado por tres relevistas.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

Contenido Relacionado
México Rojo apalea a Panamá por 11-4
Deportes

México Rojo apalea a Panamá por 11-4

Febrero 02, 2026

Charros de Jalisco consiguió su primera victoria en la Serie del Caribe 2026

VIDEO | Bomba impacta cerca del portero Emil Audero en partido de Inter vs Cremonese
Deportes

VIDEO | Bomba impacta cerca del portero Emil Audero en partido de Inter vs Cremonese

Febrero 02, 2026

El suceso volvió a poner en foco la seguridad en los estadios del futbol italiano y el comportamiento de las hinchadas

NFL confirma su regreso a México en 2026 con partidos en el Estadio Banorte
Deportes

NFL confirma su regreso a México en 2026 con partidos en el Estadio Banorte

Febrero 02, 2026

El director general de NFL México, Arturo Olivé, celebró la noticia y destacó la conexión entre la liga y la afición mexicana