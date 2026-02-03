Apretada victoria de México Verde sobre Panamá

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

México sufrió, pero logró una importante victoria sobre Panamá por marcador de 2-1. Rodolfo Amador fue el héroe ofensivo al producir las dos carreras que marcaron la diferencia, ya que, pese a que Panamá anotó una rayita, no le alcanzó para dar alcance a México Verde.

Con este triunfo, México Verde empareja sus números en 1-1, mientras que Panamá cosecha su segunda derrota del certamen.

Luis Verdugo y Carlos Sepúlveda anotaron con imparable de Rodolfo Amador para poner en ventaja a México 2-0 en la parte baja de la tercera entrada.

Panamá se acercó en la parte alta de la séptima al pisar el pentágono en una ocasión y colocar la pizarra 2-1, aún a favor de los mexicanos.

Por México Verde abrió y se llevó el triunfo Odrisamer Despaigne, quien trabajó cinco entradas completas; la única carrera de Panamá fue a su cuenta. Le siguieron tres lanzadores más, entre ellos Guadalupe Chávez, quien se quedó con el salvamento.

Por Panamá abrió y cargó con la derrota Jorge García, a quien se le anotaron las dos carreras; fue auxiliado por tres relevistas.