México Rojo apalea a Panamá por 11-4

México Rojo fue preciso y siete imparables le alcanzaron para anotar 11 carreras y vencer a Panamá por paliza, sumando así su primera victoria en la Serie del Caribe Guadalajara 2026, para emparejar su récord en 1-1. La pizarra final quedó 11-4.

Durante seis entradas se pensaba en un nocaut, o mercy rule, como se le conoce a la regla; sin embargo, Panamá despejó ese panorama al anotar dos "rayitas" antes de lo estipulado, lo que permitió que el encuentro se jugara completo a nueve entradas.

Bligh Madris conectó grand slam y puso a México arriba 4-0 en la misma alta de la primera entrada, apenas en el arranque del encuentro. Posteriormente, Julián Ornelas la puso a volar por todo el jardín derecho para aumentar la ventaja mexicana a 5-0.

Willie Calhoun pegó triple con hombre a bordo y siguió incrementando la ventaja de México 6-0. Más tarde, Reynaldo Rodríguez conectó imparable productor de dos anotaciones, convirtiendo la ventaja en paliza 8-0. Charros cerró la tercera entrada alta con un rally de siete carreras para colocar la pizarra 11-0.

Sin embargo, Panamá se sacudió el nocaut al anotar par de "rayitas" en la baja de la sexta entrada y poner la pizarra 11-2, evaporando la regla que establece que si un equipo anota 10 o más carreras al cierre del séptimo episodio, el juego finaliza automáticamente por nocaut.

En el término del noveno episodio, Panamá reaccionó con dos carreras más para darle mayor decoro al marcador, que terminó 11-4. De esta manera, culminó el encuentro.