NFL confirma su regreso a México en 2026 con partidos en el Estadio Banorte

La NFL anunció oficialmente su regreso a la Ciudad de México con partidos de temporada regular a partir de 2026, los cuales se disputarán en el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca.

El retorno forma parte de un acuerdo por tres años, reafirmando la importancia del mercado mexicano dentro de la estrategia de expansión internacional de la liga.

A través de un comunicado, la Liga Nacional de Fútbol Americano confirmó que el histórico inmueble volverá a albergar encuentros oficiales tras las remodelaciones realizadas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"La NFL regresará a la Ciudad de México para disputar partidos de temporada regular durante los próximos tres años en el emblemático Estadio Banorte, a partir de la temporada 2026", señaló la organización.

SIN FECHA NI EQUIPOS DEFINIDOS

El director general de NFL México, Arturo Olivé, celebró la noticia y destacó la conexión entre la liga y la afición mexicana. Aseguró que regresar a este recinto representa un paso clave para el crecimiento del futbol americano en el país.

El anuncio fue reforzado por el comisionado de la NFL, Roger Goodell, quien confirmó la noticia este lunes 2 de febrero durante una conferencia de prensa, a pocos días del Super Bowl LX. De acuerdo con Goodell, el partido programado en México se disputaría en diciembre.

En redes sociales, la NFL acompañó el anuncio con publicaciones especiales bajo mensajes como "El juego es más nuestro que nunca" y "El juego regresa, pero la verdad es que nunca nos fuimos" .

Un video promocional mostró distintos puntos de la CDMX y referencias a equipos como Dallas Cowboys, Las Vegas Raiders, New England Patriots, Denver Broncos y San Francisco 49ers .

El comisionado Roger Goodell confirmó que la próxima temporada habrá NFL Mexico City Game.

Commissioner Roger Goodell confirmed that there will be an NFL Mexico City Game next season.

LA NFL EN MÉXICO AÑOS ATRÁS