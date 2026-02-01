Puerto Rico deja en el terreno a México Verde

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Rubén Castro se encontró con dos corredores a bordo y los mandó a la registradora en el fondo del noveno episodio para darle una voltereta sensacional a la escuadra de Puerto Rico, que se llevó la victoria 5-4 sobre México Verde, representado por los Tomateros de Culiacán.

México Verde hizo daño desde el amanecer del encuentro con dos carreras en la parte alta de la primera entrada, y agregó dos más en la segunda alta para tomar una cómoda ventaja de 4-0.

Parecía que así se iba a ir el encuentro, ya que el abridor de la novena mexicana, David Reyes, estaba dominante en la loma de los disparos. Sin embargo, Puerto Rico comenzó a fraguar la voltereta en la parte baja de la cuarta entrada al anotar un par de carreras, y se acercó 4-3 en la parte baja de la séptima entrada.

La novena entrada fue sensacional para los boricuas, cuando fabricaron ese par de carreras que les dio la vuelta al juego e hizo explotar a la afición puertorriqueña, que festejó en grande la victoria, la primera de la Serie del Caribe 2026.

Por Puerto Rico abrió Collin Wiles, quien tan solo aguantó una entrada completa, siendo auxiliado por cinco lanzadores más, entre ellos Gabriel Rodríguez, quien se quedó con la victoria.

Por México abrió y salió sin decisión David Reyes; le siguieron seis lanzadores más, entre ellos Anthony Gose, quien cargó con el revés.