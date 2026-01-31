Chivas no suelta la cima del Clausura 2026; vence 3-2 a San Luis

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Chivas sigue ganando en el Clausura 2026. El Rebaño Sagrado estrenó uniforme azul y se impuso 3-2 al Atlético San Luis como visitante, en duelo correspondiente a la Jornada 4, para mantenerse como líder del torneo con paso perfecto y 12 puntos de 12 posibles.

El encuentro en el Alfonso Lastras arrancó equilibrado, aunque el Guadalajara mostró mayor iniciativa desde los primeros minutos.

Esa insistencia rindió frutos tras una jugada de gran manufactura entre Fidel Ledezma y Roberto Alvarado, que terminó con un potente disparo del lateral para abrir el marcador.

La ventaja duró poco para los tapatíos, ya que al minuto 36 Joao Pedro igualó el encuentro desde los once pasos. Cuando parecía que el descanso llegaría con empate, Daniel Aguirre apareció en tiempo agregado (45´+3) para devolverle la ventaja a Chivas con una espectacular jugada de doble cabezazo dentro del área.

Un LUJITO del Piojo Alvarado para el GOLAZO de las @Chivas anotado por Ledezma. ??



Espectacular combinación del Rebaño para verse una y otra vez. #LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #J4 | #ADSLCHI pic.twitter.com/XQcRHJfezb — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 31, 2026

SEGUNDO TIEMPO

En el complemento, los potosinos reaccionaron de inmediato y nuevamente Joao Pedro emparejó los cartones apenas iniciado el segundo tiempo.

Sin embargo, el Guadalajara no bajó los brazos y recuperó la ventaja al 49´, cuando Armando "La Hormiga" González conectó un sólido remate de cabeza tras centro de Brian González. La jugada fue validada tras revisión con el sistema de fuera de juego semiautomático.

Atlético San Luis buscó el empate en los minutos finales y generó peligro, pero los ajustes de Gabriel Milito y el orden defensivo rojiblanco evitaron mayores sobresaltos. Incluso, un gol de los locales fue anulado en la recta final por un fuera de lugar milimétrico.