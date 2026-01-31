¿Seahawks serán puestos a la venta tras el Super Bowl 60? Esto es lo que se sabe

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

A pocos días de que se dispute el Super Bowl 60, uno de los eventos deportivos más importantes, los Seattle Seahawks no solo acaparan reflectores por su participación en el juego por el título de la NFL, sino también por un rumor que sacudió a la liga: la posible venta de la histórica franquicia tras el partido.

Los Halcones Marinos enfrentarán a los New England Patriots en Santa Clara, California, en un duelo que revive viejas rivalidades y recuerdos recientes.

LOS SEATTLE SEAHAWKS

Fundados en 1976, los Seattle Seahawks han tenido una trayectoria particular dentro de la NFL. Este Super Bowl representa la oportunidad de conseguir su segundo campeonato en la NFL, luego de haber quedado en el camino en ediciones pasadas: en 2005 ante los Pittsburgh Steelers y en 2014, precisamente frente a los Patriots. Su único título hasta ahora lo obtuvieron en 2013, cuando aplastaron a los Denver Broncos.

Sin embargo, mientras el equipo se prepara para uno de los partidos más importantes de su historia, versiones difundidas por diversos medios deportivos apuntaron a que los Seahawks podrían ser puestos a la venta por una cifra récord, lo que encendió las alarmas entre aficionados y analistas.

¿LOS SEAHAWKS SERÁN PUESTOS A LA VENTA TRAS EL SUPER BOWL 60?

Ante la creciente especulación, la organización de Seattle Seahawks, encabezada por el head coach Mike Macdonald, salió al paso de los rumores este viernes 30 de enero, a tan solo días de disputar el Super Tazó

A través de un comunicado oficial, el equipo fue contundente:

"No comentamos rumores ni especulaciones y el equipo no está en venta. Ahora mismo nos centramos en ganar el Super Bowl".

La respuesta llegó luego de que distintos reportes aseguraran que la franquicia podría ser vendida por una cifra histórica que se encuentra entre 7 mil y 8 mil millones de dólares, lo que la convertiría en una de las operaciones más grandes en la historia del deporte profesional.

EL VALOR DE LOS SEAHAWKS EN LA NFL

Paul Allen adquirió a los Seattle Seahawks en 1996 por 194 millones de dólares, una operación clave que evitó que el equipo fuera trasladado al estado de California. Hoy, casi tres décadas después, el valor de la franquicia se ha multiplicado de manera exponencial.

Según Sportico, portal especializado en la industria deportiva, los Seahawks están valuados en 6 mil 590 millones de dólares, lo que los coloca como la decimocuarta franquicia más valiosa de la NFL. En caso de una eventual venta, expertos estiman que la cifra final podría superar los 7 mil millones de dólares, e incluso acercarse a los 8 mil millones.