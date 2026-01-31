Super Bowl LX 2026: Estas son apuestas más curiosas que no tienen que ver con el marcador

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Super Bowl LX no solo promete emociones dentro del emparrillado, sino también fuera de él. A una semana de que se dispute el partido más esperado de la NFL, las casas de apuestas ya comienzan a calentar motores con una amplia gama de opciones que van mucho más allá del resultado final del juego, convirtiendo al evento en un espectáculo que mezcla deporte, entretenimiento y hasta superstición.

El gran juego se celebrará el próximo domingo 8 de febrero en el Levi´s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, donde los New England Patriots se medirán ante los Seattle Seahawks, en un duelo que podría marcar historia para la franquicia de Nueva Inglaterra, que busca consolidarse como la más ganadora en la historia del Super Bowl.

ESTAS SON APUESTAS MÁS CURIOSAS QUE NO TIENEN QUE VER CON EL MARCADOR

Más allá de lo que ocurra en el terreno de juego, la casa de apuestas Caliente.mx ha lanzado una serie de apuestas consideradas como las más raras y extravagantes del Súper Tazón, las mismas que ya están dando de qué hablar entre los aficionados.

Entre las apuestas más básicas, pero no menos curiosas, se encuentra el tradicional volado inicial, donde apostar a que caerá cara o cruz paga -106 en ambos casos.

También aparece la opción sobre la duración del himno nacional de Estados Unidos, con una línea establecida en 119.5 segundos, pagando -118 si dura más o menos de ese tiempo.

No obstante, las apuestas más llamativas se concentran en el show de medio tiempo, el cual estará encabezado por Bad Bunny.

Una de las opciones disponibles es apostar por la primera canción que interpretará el cantante puertorriqueño. La favorita para abrir el espectáculo es "Tití me preguntó", que paga +120, mientras que otras como "Safaera", "La Canción" y "Ojitos Lindos" figuran entre las que más pagan, alcanzando hasta +2200.

En cuanto a la última canción del espectáculo, la opción que menos paga es "Eo" (+200), mientras que temas como "Después de la playa" llegan a ofrecer hasta +4000. Además, la casa de apuestas permite jugar si el show durará más o menos de 11.5 canciones, con un pago de -118.

Las apuestas extravagantes no terminan ahí. Caliente.mx también ofrece la posibilidad de apostar si algún jugador será expulsado por pelear, donde el "sí" paga +425 y el "no" -834. Otra opción poco común es si algún jugador pedirá matrimonio en el campo, con pagos de +300 en caso afirmativo y -500 si no ocurre.

Asimismo, existe un apartado para apostar si se irá la luz en el estadio durante el Super Bowl, donde el "sí" paga +650, mientras que el "no" ofrece -2000. Y, como ya es tradición, no falta la clásica apuesta sobre el color del Gatorade que será derramado sobre el head coach del equipo campeón.

De esta manera, el Super Bowl LX se consolida no solo como el evento deportivo más importante del año, sino también como un fenómeno cultural que despierta la creatividad, y la suerte de miles de apostadores alrededor del mundo.