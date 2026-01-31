  • 24° C
Santoral de hoy 31 de enero: San Juan Bosco, santo patrono de la juventud y de los magos

Este día la Iglesia recuerda a Don Bosco, fundador de la Familia Salesiana y referente mundial de la educación y evangelización juvenil

Este 31 de enero, la Iglesia Católica celebra la festividad de San Juan Bosco, sacerdote italiano y fundador de la Familia Salesiana, reconocido por su profunda dedicación a la educación integral y al bienestar de niños y jóvenes, especialmente los más vulnerables.

Nacido en Italia en 1815, San Juan Bosco centró su vida en la formación académica, espiritual y humana de la juventud. Su legado educativo dio origen a la Familia Salesiana, integrada por la Congregación Salesiana, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora y la Asociación de Salesianos Cooperadores, presentes hoy en más de 130 países.

INNOVACIÓN EN LA LABOR PASTORAL DE DON BOSCO

El Papa San Juan Pablo II lo proclamó en 1989 como "padre y maestro de la juventud", destacando su capacidad para transmitir valores como la razón, la fe y el amor. Su canonización en 1934 reafirmó su impacto duradero en la historia de la Iglesia y en la educación cristiana a nivel mundial.

Además de su labor pastoral, Don Bosco utilizó recursos innovadores para acercarse a los jóvenes, entre ellos el entretenimiento y la magia. A través de espectáculos y trucos, lograba captar la atención de los niños y transmitir mensajes de fe, lo que dio origen a la conmemoración del Día Internacional del Mago cada 31 de enero.

En esta fecha, la Familia Salesiana —integrada por religiosos, religiosas y laicos— celebra en todo el mundo la vida y obra de su fundador, recordando su compromiso con la educación, la evangelización y el acompañamiento de la juventud.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


