Kenia pidió a sus papás ayudar a otras personas; mamá aclara video viral

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En días recientes se viralizó en redes sociales un video de Kenia Yaquelin, una niña que luchó durante varios años contra el cáncer y que, en una grabación realizada durante su tratamiento, expresaba el cansancio y el dolor que le provocaba la enfermedad. El clip conmovió a miles de personas, quienes compartieron el material creyendo que la menor aún se encontraba con vida.

Posteriormente, se confirmó que Kenia falleció en septiembre de 2024, y que el video fue compartido por su madre como un recuerdo al cumplirse un año de su partida. Ante la difusión del contenido y la confusión generada, su madre, Elisa (o Melisa) González, publicó un mensaje para aclarar la situación y pedir respeto para la memoria de su hija.

UN CORAZÓN SOLIDARIO

En el video aclaratorio, la madre explicó que uno de los últimos deseos de Kenia fue que, tras su fallecimiento, su familia continuara llevando comida a los hospitales donde ella fue atendida, con el objetivo de apoyar a pacientes y familiares que atraviesan situaciones similares.

Desde entonces, sus padres han acudido a distintos hospitales para repartir alimentos como una forma de honrar su memoria y mantener vivo su legado de solidaridad.

La familia enfatizó que estas acciones se realizan con recursos propios y sin fines de lucro, por lo que pidió a la población no realizar donaciones ni entregar dinero a personas o supuestas fundaciones que soliciten apoyo económico en nombre de Kenia, ya que se trata de posibles estafas.

LUCHÓ CON MUCHA FE

Asimismo, la madre señaló que compartir imágenes y videos de su hija en redes sociales es una manera personal de sobrellevar el duelo y recordar a Kenia como la niña alegre, solidaria y llena de fe que fue durante su lucha contra el cáncer. Destacó que, pese a su corta edad, Kenia siempre mostró fortaleza, amor por Dios y empatía por otras personas que sufrían.

Finalmente, la familia agradeció a todas las personas, médicos, enfermeras, personal hospitalario, donadores de sangre y ciudadanos de distintas ciudades del país, como Tijuana y la Ciudad de México, que los acompañaron y apoyaron durante los cuatro años que duró la batalla de Kenia contra la enfermedad.