Tamales de birria: Una opción diferente y muy deliciosa para el Día de la Candelaria

Si creías que ya lo habías probado todo en el universo de los tamales, esta versión con birria llegan a demostrarte lo contrario. Jugosos, intensos y pensados para disfrutarse sin ningún tipo de pudor, se sirven acompañados de su propio consomé bien caliente, listo para chopear.

La idea resulta todavía más tentadora si consideramos que este 2 de febrero se esperan temperaturas más bajas en varias zonas del país, por lo que una comida caliente, reconfortante y con sabor profundo es justo lo que se agradece en este Día de la Candelaria.

TAMALES DE BIRRIA CON GIRO PODEROSO

Los tamales son un clásico infalible de la Candelaria, pero hacerlos de birria eleva la experiencia completa.

Aquí no solo importa el relleno, pues la masa se impregna con el adobo, la carne queda suave y especiada tras una cocción lenta, el queso Oaxaca se derrite en el interior y el consomé se convierte en el acompañante estrella. Cada elemento suma y ninguno está ahí por casualidad.

La birria, originaria de Jalisco, se distingue por su mezcla de chiles secos, especias aromáticas y un caldo profundo que se cocina a fuego lento hasta concentrar sabor. Integrarla en un tamal no solo funciona: tiene todo el sentido del mundo.

INGREDIENTES

Para varias personas

6 tazas de agua

2 kilos de diezmillo de res

50 g de costilla de res

1 cabeza de ajos

½ cebolla blanca en cubos grandes

Sal al gusto

17 chiles guajillo

1 chile ancho o pasilla

7 chiles de árbol

1 cucharadita de orégano

1 cda de ajonjolí tostado

½ cucharadita de comino entero

3 clavos de olor

8 pimientas dulces

1 pedazo de canela

1 trocito de jengibre

2 hojas de laurel

1 cucharada de vinagre blanco

½ cucharada de pimienta negra molida

1¼ taza de manteca de puerco

½ cucharada de polvo para hornear

1 taza del adobo de la birria

500 g de maseca para tamal

2 tazas del consomé de la birria + 1½ tazas de agua fría

+ 1½ tazas de agua fría Hojas para tamal, las necesarias

Queso Oaxaca

PREPARACIÓN DE TAMALES DE BIRRIA CON SU CONSOMÉ

Remoja las hojas para tamal con anticipación. Cocina la carne con ajo, cebolla y sal hasta que esté muy suave. Reserva el caldo. Hierve los chiles durante 10 minutos y licúa con las especias, vinagre, canela, jengibre y un poco del agua. Reserva 2 tazas del adobo y el resto agrégalo a la carne. Cocina unos minutos más. Deshebra la carne y mézclala con 1 taza del adobo reservado. Bate la manteca por 5 minutos hasta que esponje. Agrega la maseca, el adobo y el consomé poco a poco. Amasa hasta lograr una textura suave y aireada. Ajusta de sal. Unta las hojas con masa, agrega carne y queso Oaxaca. Cocina al vapor durante 1½ horas. Deja reposar 15 minutos.

Sirve los tamales bien calientes, acompañados de su consomé humeante, limón, salsa, cebolla y cilantro. Y sí: se comen chopeados, sin miedo y con mucho gusto.