¿Tamal de elote o de carne? Descubre cuál tiene menos calorías para este Día de la Candelaria

El Día de la Candelaria, celebrado cada 2 de febrero, es una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas en México, donde familias y amigos se reúnen para compartir tamales como parte de una costumbre que mezcla fe, historia y sabor. Sin embargo, en medio de la celebración también surge el interés por tomar decisiones más conscientes respecto a la alimentación, especialmente cuando se trata de platillos que suelen ser calóricos. Ante la variedad de opciones, una pregunta se repite cada año: ¿es más ligero el tamal de elote o el de carne? Conocer las diferencias nutricionales entre ambos puede ayudarte a disfrutar la festividad sin descuidar el equilibrio en tu dieta.

TAMAL DE ELOTE: SABOR DULCE Y MENOR APORTE CALÓRICO

El tamal de elote suele elaborarse principalmente con maíz tierno, azúcar y una cantidad moderada de manteca. Gracias a su preparación, generalmente contiene menos grasa que los tamales rellenos de carne. Al no incluir proteínas animales ni salsas, su aporte calórico suele ser más bajo, convirtiéndose en una opción más ligera para quienes buscan moderación.

TAMAL DE CARNE: MÁS CONTUNDENTE, PERO CON MÁS CALORÍAS

Los tamales de carne, ya sean de pollo, cerdo o res, suelen contener un mayor contenido de manteca, además de salsas que incrementan su valor energético. La proteína animal aporta beneficios nutricionales, pero también eleva el número de calorías por porción.

¿CUÁL ELEGIR EN EL DÍA DE LA CANDELARIA?

Si el objetivo es cuidar el consumo calórico sin renunciar a la tradición, el tamal de elote suele ser la mejor alternativa. No obstante, especialistas recomiendan que la clave está en la moderación, independientemente del tipo de tamal elegido.

Optar por porciones pequeñas, acompañar con bebidas naturales y equilibrar el resto de las comidas del día puede marcar la diferencia.

El Día de la Candelaria no se trata de eliminar antojos, sino de disfrutarlos con conciencia. Tanto el tamal de elote como el de carne tienen un lugar especial en la gastronomía mexicana, y elegir con información permite celebrar sin culpa.