Deportes

Jonathan Aranda y Taijuan Walker refuerzan a México rumbo al WBC 2026

El conjunto mexicano integra el Grupo B, junto con Estados Unidos, Italia, Brasil y Gran Bretaña

Ene. 30, 2026
La novena mexicana estará dirigida por Benjamín Gil, quien acaba de conseguir un bicampeonato con Charros de Jalisco en LMP.
La selección de México continúa fortaleciendo su roster de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026, con la incorporación de cuatro nuevos jugadores de Grandes Ligas que buscan llevar al equipo más allá del histórico tercer lugar conseguido en la edición de 2023.

Este viernes se confirmó la llegada de los jugadores de cuadro Jonathan Aranda y Joey Ortiz, el lanzador derecho Taijuan Walker y el jardinero Alek Thomas. Aranda, Walker y Thomas ya formaron parte del plantel que brilló en 2023, el mejor resultado de México en la historia del torneo.

Durante aquel Clásico, Thomas anotó seis carreras en seis encuentros, mientras que Walker destacó desde la lomita al ponchar a ocho bateadores en cuatro entradas sin permitir carrera en la victoria frente a Gran Bretaña.

ARANDA RECUPERADO

Aranda, quien tuvo participación limitada en el Clásico de 2023, fue convocado por primera vez al Juego de Estrellas en 2025, tras registrar un promedio de bateo de .316 y un OPS de .882 con los Rays. Sin embargo, una fractura en la muñeca izquierda lo mantuvo fuera de actividad durante gran parte de los últimos dos meses de la temporada.

Por su parte, Joey Ortiz conectó siete cuadrangulares con los Cerveceros y sobresalió defensivamente al acumular 13 outs por encima del promedio como campocorto.

Alek Thomas aportó nueve jonrones y un OPS de .659 en 143 juegos con los Diamondbacks, mientras que Walker, de 33 años, dejó efectividad de 4.08 en 123.2 entradas lanzadas con los Filis en 2025, participando en 34 juegos, 21 de ellos como abridor.

¿CUÁNDO SERÁ EL DEBUT DE MÉXICO EN EL CLÁSICO MUNDIAL?

Estos cuatro jugadores se suman a otros cinco peloteros de Grandes Ligas ya confirmados con la selección mexicana como el receptor Alejandro Kirk; los jardineros Randy Arozarena y Jarren Durán; y los hermanos Ramón Urías y Luis Urías, ambos jugadores de cuadro.

México debutará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 el próximo 6 de marzo frente a Gran Bretaña. El encuentro se disputará en el Daikin Park de Houston a la 1:00 p.m. (ET). El conjunto mexicano integra el Grupo B, junto con Estados Unidos, Italia, Brasil y Gran Bretaña.

César Leyva
César Leyva
