Deportes

Germán Berterame es oficialmente jugador de Inter Miami

Se va de Rayados como el octavo máximo goleador del equipo tras haber jugado 239 partidos con el equipo regio

Ene. 30, 2026
Lo que era un rumor desde hace unas semanas, finalmente se oficializó este 30 de enero.
Germán Berterame ya es oficialmente nuevo jugador del Inter Miami. Este jueves, Rayados del Monterrey anunció la salida definitiva de su delantero estrella, mientras que el club de la MLS le dio la bienvenida al atacante argentino naturalizado mexicano, quien compartirá vestidor con Lionel Messi.

RAYADOS CONFIRMA LA SALIDA DE BERTERAME

A través de un comunicado, el Monterrey informó que la transferencia de Germán Berterame al Inter Miami se realizó de manera definitiva, poniendo fin a una etapa que comenzó en el Torneo Apertura 2022, cuando llegó procedente del Atlético de San Luis.

Desde su arribo, Berterame se consolidó rápidamente como uno de los referentes ofensivos de Rayados, destacando por su regularidad, entrega y capacidad goleadora en las distintas competencias que disputó el club regiomontano.

ASÍ FUE SU PASO POR MONTERREY

Durante su paso por el conjunto albiazul, Berterame disputó un total de 239 partidos, distribuidos de la siguiente manera:132 en Liga MX, 10 en la Copa de Campeones de la Concacaf, 7 en la Leagues Cup y 4 en el Mundial de Clubes de la FIFA

En el apartado ofensivo, el delantero sumó 68 goles, 55 en Liga MX, 6 en Leagues Cup, 4 en Concacaf y 3 en el Mundial de Clubes.

Por estas cifras, se despide como el octavo máximo goleador en la historia de Rayados, dejando una huella importante en la institución.

INTER MIAMI LE DA LA BIENVENIDA

Minutos después del anuncio de Monterrey, el Inter Miami hizo oficial su fichaje con un mensaje en redes sociales:

"El delantero mexicano Germán Berterame se une como Jugador Designado, aportando un olfato goleador comprobado. ¡Bienvenido a Miami!"

César Leyva
