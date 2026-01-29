Trofeo de la Copa del Mundo recorrerá México: estas son las 10 ciudades que podrán verlo antes del Mundial 2026

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La emoción rumbo al Mundial de Futbol 2026 comienza a sentirse cada vez con mayor intensidad en México, uno de los tres países anfitriones del torneo junto con Estados Unidos y Canadá.

Como parte de las actividades previas a la justa mundialista, el trofeo de la Copa del Mundo iniciará su gira por Norteamérica y tendrá su primera parada precisamente en territorio mexicano, donde recorrerá diez ciudades durante casi un mes.

La llegada del icónico trofeo representa uno de los momentos más esperados para la afición, pues permite a miles de seguidores acercarse al símbolo máximo del futbol mundial, ese mismo que levantará la selección campeona del torneo en 2026. La visita forma parte de una gira global que contempla 75 paradas alrededor del mundo durante más de 150 días, con el objetivo de acercar la Copa a los aficionados de todos los continentes.

ESTAS SON LAS CIUDADES EN DONDE ESTARÁ EL TROFEO

De acuerdo con el calendario oficial, el trofeo permanecerá 26 días en México y recorrerá distintas regiones del país antes de continuar su viaje hacia Estados Unidos y Canadá.

El recorrido iniciará en Guadalajara, del 28 de febrero al 2 de marzo, para después trasladarse a:

León — 4 y 5 de marzo

Veracruz — 6 y 7 de marzo

Chihuahua — 9 y 10 de marzo

Querétaro — 11 y 12 de marzo

Monterrey — del 14 al 16 de marzo

Puebla — 18 y 19 de marzo

Chichén Itzá — 20 de marzo

Mérida — 21 y 22 de marzo

Finalmente, el trofeo volverá a exhibirse en la Ciudad de México del 5 al 8 de junio, en una de las etapas más esperadas del recorrido.

Este tour permitirá que miles de aficionados puedan tomarse fotografías y admirar de cerca el histórico trofeo como parte de la promoción oficial rumbo al Mundial 2026.

ARRANCA LA CUENTA REGRESIVA RUMBO AL MUNDIAL 2026

El anuncio del recorrido se realizó este miércoles en la Ciudad de México, a 134 días de la inauguración del Mundial, evento que comenzará con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte.

La presentación tuvo lugar al pie del Monumento a la Revolución y contó con la presencia de autoridades y personalidades vinculadas al torneo. Entre ellas estuvo la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, así como Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial 2026.

Cuevas destacó que la llegada del trofeo prácticamente marca el inicio del ambiente mundialista en el país, subrayando que la afición podrá sentir más cercano el torneo al tener

Con el trofeo recorriendo el país y diversas actividades ya en marcha, México comienza a vivir el ambiente previo a una Copa del Mundo que promete ser histórica, pues será la primera organizada por tres naciones y marcará el regreso del torneo al país después de cuatro décadas.