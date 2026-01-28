  • 24° C
Deportes

Debut tapatío con el Tri

La Selección Mexicana comenzó una nueva etapa en su proceso rumbo al Mundial de 2026

Ene. 28, 2026
Chivas fue base de la Selección Mexicana en la convocatoria pasada.
Brian Gutiérrez y Richard Ledezma vistieron por primera vez la camiseta nacional en partidos amistosos recientes. Debido a que los encuentros se disputaron fuera de fecha FIFA, el director técnico Javier "Vasco" Aguirre recurrió a jugadores del Guadalajara, situación que permitió la inclusión y estreno de estos tres futbolistas.

BRIAN GUTIÉRREZ LEVANTA LA MANO

El mediocampista Brian Gutiérrez fue uno de los elementos que más llamó la atención durante su debut. Mostró personalidad, buena técnica y claridad en la distribución del balón, cualidades que le permitieron adaptarse rápidamente al ritmo del partido. Su convocatoria se dio como resultado del buen momento que atraviesa con Chivas, donde ha sido constante y participativo, ganándose la confianza del cuerpo técnico nacional.

LEDEZMA APORTA ORDEN

Por su parte, Richard Ledezma cumplió en su primera aparición con el Tri al mostrar orden táctico y solidez defensiva. El lateral respondió a la exigencia del compromiso, aportando equilibrio y seguridad en su zona. Al igual que sus compañeros, su llamado respondió a la disponibilidad de jugadores del Guadalajara, equipo que sirvió como base para esta convocatoria especial.

EL COTORRO CUMPLE EL OBJETIVO

Finalmente, Bryan "El Cotorro" González vivió un momento significativo al debutar con la Selección Mayor. Aunque su participación fue limitada, su presencia en el campo representó el cumplimiento de un objetivo personal y profesional, además del reconocimiento a su desempeño en la Liga MX.

El debut de Gutiérrez, Ledezma y González refleja el interés de Javier Aguirre por ampliar el panorama de jugadores nacionales y evaluar nuevas opciones, con miras a consolidar un plantel competitivo de cara a la justa mundialista que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Fernando Domínguez
