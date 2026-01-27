5 jugadores de Yaquis serán refuerzo en la Serie del Caribe

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Serie del Caribe contará con una participación especial para el béisbol mexicano, ya que el país competirá con dos selecciones: México Rojo y México Verde. Dentro de los rosters oficiales, destaca la fuerte presencia de los Yaquis de Obregón, organización que aportará un total de cinco jugadores, confirmando el buen nivel mostrado por la Tribu durante la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico.

La inclusión de estos peloteros no es casualidad. Los Yaquis fueron uno de los equipos más sólidos del circuito invernal y varios de sus jugadores se consolidaron como piezas importantes tanto a la ofensiva como en el pitcheo. Esta base permitió que el cuerpo técnico nacional volteara a Obregón para fortalecer sus planteles rumbo a uno de los torneos más importantes del béisbol caribeño.

MÉXICO ROJO CON SELLO YAQUI

En el roster de México Rojo, los Yaquis de Obregón estarán representados por cinco elementos de gran peso. El infielder Juan Carlos "Haper" Gamboa encabeza la lista, luego de firmar una destacada actuación con el conjunto cajemense, aportando experiencia, liderazgo y consistencia con el bat. Su presencia será clave en el cuadro interior del equipo mexicano.

Otro nombre importante es el de Santiago Chávez, jugador que se ganó su lugar gracias a su regularidad y versatilidad, cualidades muy valoradas en torneos cortos y de alta exigencia como la Serie del Caribe y que fue clave en el título de los Charros.

Completan la lista dos peloteros que demostraron carácter, compromiso y calidad a lo largo de la temporada, ganándose la confianza para integrar el roster nacional. Su capacidad para responder en momentos clave será fundamental para las aspiraciones de México Rojo.

PRESENCIA YAQUI EN MÉXICO VERDE

Además de México Rojo, la Serie del Caribe contará con la participación de México Verde, equipo que también refleja la profundidad del talento nacional. La presencia de jugadores provenientes de Obregón en ambas selecciones confirma el impacto que tuvo la organización yaqui en la temporada y su aporte al béisbol mexicano a nivel internacional Víctor Mendoza, Allen Córdoba Y Odrisamer Despaigne, serán los representantes de México verde en la Serie del Caribe proveniente de la tribu.

Los mejores jugadores de los yaquis en la temporada 2025-2026 serán revulsivos para las 2 escuadras representantes de México en la Serie del Caribe que se celebrara del 1 al 7 del febrero.