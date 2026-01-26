  • 24° C
Benjamín Gil, a un título de igualar al mánager más ganador en la historia de la LMP

Charros de Jalisco consiguió el bicampeonato del circuito al derrotar en cuatro juegos a Tomateros de Culiacán

Ene. 26, 2026
Gil también será el manager de México en el Clásico Mundial de Beisbol.

Benjamín Gil conquistó este domingo un título más en su carrera como manager en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y se puso a solo un campeonato de igualar a Francisco "Paquín" Estrada como estratega más ganador en la historia del circuito invernal.

Durante años, el récord de Estrada parecía inalcanzable. Sin embargo, la constancia y capacidad de adaptación de Gil han vuelto a poner esa cifra bajo los reflectores.

A 12 años de su debut como mánager en la LMP, Benjamín Gil ha dirigido en nueve temporadas y ha logrado un balance ganando cuatro campeonatos con los Tomateros de Culiacán y dos con los Charros de Jalisco.

VALORA CADA CAMPEONATO

Su más reciente conquista tuvo un significado especial al llegar tras barrer a los Tomateros, equipo con el que vivió algunas de sus mayores glorias. El propio Gil reconoció la dimensión del momento y la figura de "Paquín" Estrada, quien fue clave en su formación dentro del beisbol profesional.

Más allá de los números, el mánager campeón ha insistido en la importancia de disfrutar cada título, consciente de lo complicado que resulta llegar a la cima en una liga tan competitiva como la del Pacífico. Para Gil, cada campeonato es un logro que debe valorarse como si fuera el último.

SU OTRA MARCA HISTÓRICA

Este nuevo título también le permitió establecer una marca sin precedentes en la LMP como lo es la de convertirse en el primer mánager en ganar un doble bicampeonato con dos organizaciones distintas, hazaña que consiguió tanto con Culiacán como con Jalisco. Un logro que refleja su lectura del juego, manejo de grupo y liderazgo dentro del dugout.

Benjamín Gil ha destacado el trabajo colectivo como la base del éxito, reconociendo a jugadores, coaches y directivos.

César Leyva
