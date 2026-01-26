Benjamín Gil, a un título de igualar al mánager más ganador en la historia de la LMP

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Benjamín Gil conquistó este domingo un título más en su carrera como manager en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y se puso a solo un campeonato de igualar a Francisco "Paquín" Estrada como estratega más ganador en la historia del circuito invernal.

Durante años, el récord de Estrada parecía inalcanzable. Sin embargo, la constancia y capacidad de adaptación de Gil han vuelto a poner esa cifra bajo los reflectores.

A 12 años de su debut como mánager en la LMP, Benjamín Gil ha dirigido en nueve temporadas y ha logrado un balance ganando cuatro campeonatos con los Tomateros de Culiacán y dos con los Charros de Jalisco.

VALORA CADA CAMPEONATO

Su más reciente conquista tuvo un significado especial al llegar tras barrer a los Tomateros, equipo con el que vivió algunas de sus mayores glorias. El propio Gil reconoció la dimensión del momento y la figura de "Paquín" Estrada, quien fue clave en su formación dentro del beisbol profesional.

Más allá de los números, el mánager campeón ha insistido en la importancia de disfrutar cada título, consciente de lo complicado que resulta llegar a la cima en una liga tan competitiva como la del Pacífico. Para Gil, cada campeonato es un logro que debe valorarse como si fuera el último.

| "En todo momento confíabamos en que ibamos a remontar".



Las impresiones de Benjamín Gil, manager bicampeón de @charrosbeisbol#LigaARCO ?? pic.twitter.com/PvOJnar90j — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 26, 2026

SU OTRA MARCA HISTÓRICA

Este nuevo título también le permitió establecer una marca sin precedentes en la LMP como lo es la de convertirse en el primer mánager en ganar un doble bicampeonato con dos organizaciones distintas, hazaña que consiguió tanto con Culiacán como con Jalisco. Un logro que refleja su lectura del juego, manejo de grupo y liderazgo dentro del dugout.

Benjamín Gil ha destacado el trabajo colectivo como la base del éxito, reconociendo a jugadores, coaches y directivos.