Deportes

Boletos del Super Bowl LX alcanzan hasta 1.7 millones de pesos en reventa

El partido programado para el 8 de febrero ha generado una enorme expectativa a nivel global

Ene. 27, 2026
El alto valor de las entradas también se explica por la rivalidad histórica entre Patriots y Seahawks.

Los precios de los boletos para el Super Bowl LX entre New England Patriots y Seattle Seahawks se han disparado a cifras estratosféricas en el mercado de reventa, convirtiendo al evento en uno de los más exclusivos y costosos del deporte mundial.

El partido, programado para el 8 de febrero en el Levi´s Stadium, casa de los San Francisco 49ers, ha generado una enorme expectativa a nivel global, lo que ha impactado directamente en el valor de las entradas disponibles en plataformas especializadas.

Sitios como TicketMaster, StubHub y TickPick ofrecen boletos cuyos precios van desde los 6 mil dólares hasta los 100 mil dólares, es decir, entre 100 mil y un millón 700 mil pesos mexicanos, dependiendo de la ubicación y cercanía al campo.

LOCALIDADES PREMIUM EN PRECIOS ESTRATOSFÉRICOS

Sin embargo, TickPick.com lleva los precios al extremo con localidades premium en la segunda fila de la sección C141, ubicadas sobre la yarda 20 lateral, con un costo de 100 mil 196 dólares, alrededor de 1 millón 716 mil 597 pesos mexicanos.

El alto valor de las entradas también se explica por la rivalidad histórica entre Patriots y Seahawks, que reeditarán el recordado Super Bowl XLIX, duelo en el que Nueva Inglaterra se impuso dramáticamente 28-24, de la mano de Tom Brady, para conquistar su cuarto campeonato.

Con el mundo entero atento al evento deportivo más importante del año en la NFL, el Super Bowl LX no solo promete espectáculo en el emparrillado, sino también cifras récord fuera de él.

César Leyva
