Uriel Antuna regresa a la CDMX para firmar con Pumas

Manifestó su entusiasmo por iniciar una nueva etapa en la capital y vestir la camiseta del conjunto universitario

Ene. 28, 2026
Todavía tiene aspiraciones a volver a la Selección Nacional.
El atacante mexicano Uriel Antuna arribó al Aeropuerto Internacional de la CDMX para realizar los exámenes médicos previos a su incorporación con Pumas, equipo al que llegará procedente de Tigres, tras una etapa marcada por la irregularidad en el conjunto regiomontano.

A su llegada, el futbolista de 28 años fue recibido por aficionados y medios de comunicación. Aunque evitó dar declaraciones extensas sobre su fichaje, Antuna dejó ver su entusiasmo por iniciar una nueva etapa en la capital y vestir la camiseta del conjunto universitario.

"Contento, feliz de estar aquí, hay que esperar un poco y que todo salga bien. Estoy feliz de regresar a la ciudad", expresó brevemente el extremo, quien se mostró sonriente y accesible con los seguidores, accediendo a fotografías y saludos, gesto que fue bien recibido por la afición auriazul.

PUMAS COMO UNA OPORTUNIDAD PARA RELANZAR SU CARRERA

El arribo de Antuna a Pumas representa una nueva oportunidad para recuperar el nivel que en su momento lo llevó a ser un habitual en la Selección Mexicana. Su paso por Tigres dejó más dudas que certezas pues en 48 partidos disputados apenas registró un gol y tres asistencias, cifras que quedaron lejos de las expectativas generadas con su llegada al club.

Ahora, bajo un nuevo entorno y con un proyecto que apuesta por el talento nacional, el atacante buscará consolidarse como una pieza importante dentro del esquema universitario.

EN BUSCA DE UN LUGAR EN LA SELECCIÓN MEXICANA

Antuna manifestó que su ilusión por volver al Tricolor sigue intacta. Sin profundizar en el tema, reconoció que su desempeño en la Liga MX será clave para volver a ser considerado rumbo a futuras convocatorias.

"Siempre hay ilusión, pero en su debido tiempo ya me tocará hablar", comentó el jugador, consciente de que este nuevo capítulo con Pumas podría ser determinante en su camino rumbo al Mundial.

César Leyva
