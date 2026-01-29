¿Cuánto cuesta el uniforme azul de Chivas? su parecido con el de otros equipos desató memes

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Chivas está de estreno y no solo dentro de la cancha. El conjunto rojiblanco presentó oficialmente su tercer uniforme para el Clausura 2026, una indumentaria alternativa en tono azul con detalles dorados que debutará este fin de semana cuando visite al Atlético de San Luis, en duelo correspondiente a la jornada 4.

El equipo tapatío llega a este compromiso con paso perfecto y como líder del torneo, bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, luego de ganar sus primeros tres partidos del certamen.

¿CUÁNTO CUESTA EL JERSEY AZUL DE CHIVAS?

Tras su presentación, uno de los temas que más interés generó entre los aficionados fue el precio del nuevo uniforme azul, el cual ya se encuentra disponible en la tienda oficial del Club Guadalajara. Los costos varían dependiendo del modelo y el público:

Jersey alternativo azul versión jugador para hombre: 2699 pesos

2699 pesos Jersey alternativo réplica para hombre: 1899 pesos

1899 pesos Jersey alternativo réplica para mujer: 1799 pesos

1799 pesos Jersey alternativo réplica para niño: 1599 pesos

EL DISEÑO DE UNIFORME AZUL

La marca alemana que viste a Chivas apostó por un tono de azul distinto al tradicional, color que normalmente se aprecia solo en el escudo y en el short del uniforme de local. En esta ocasión, el azul predomina en la camiseta, acompañado por vivos en color dorado, tono que también resalta en el escudo ubicado del lado derecho del pecho.

Los detalles dorados hacen referencia al 120 aniversario del club, que se celebrará el próximo 8 de mayo. Además, el jersey incluye un degradado entre las franjas, en el que aparece el primer escudo del equipo, cuando aún llevaba el nombre de Club Unión, como un guiño a la historia rojiblanca.

MEMES Y CRÍTICAS POR SU PARECIDO CON OTROS EQUIPOS

Como suele ocurrir con cada nuevo uniforme, la reacción en redes sociales fue inmediata. Los memes y las críticas no se hicieron esperar, ya que muchos aficionados señalaron el parecido del jersey azul de Chivas con los uniformes de Cruz Azul, e incluso con una indumentaria reciente del América en un tono similar, lo que generó debate entre seguidores y detractores del club.

¿ÚLTIMO UNIFORME CON PUMA?

Este tercer uniforme podría tener un valor especial, ya que todo indica que sería el último que Chivas utilice con la actual marca alemana. El contrato entre ambas partes está próximo a finalizar y se espera que, a partir de julio de 2026, una reconocida marca estadounidense regrese como patrocinador del club, tal como ocurrió a finales de la década de los noventa.