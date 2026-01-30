  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 30 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Deportes

German Berterame es nuevo jugador del inter de Miami

el naturalizado mexicano será compañero de Messi en la liga de los Estados Unidos

Ene. 30, 2026
Nuevo reto para Berterame.
Nuevo reto para Berterame.

El fichaje de Germán Berterame por el Inter de Miami representa un movimiento importante para el conjunto de la MLS, que continúa fortaleciendo su plantel con futbolistas de experiencia en el fútbol latinoamericano. El delantero argentino llega con cartel de goleador y con un recorrido reciente en la Liga MX que respalda su incorporación a un proyecto ambicioso y en constante crecimiento.

SU ETAPA EN MONTERREY

Berterame vivió uno de los periodos más relevantes de su carrera con los Rayados de Monterrey. En el club regiomontano logró consolidarse como un atacante confiable, aportando goles, intensidad y presencia en el área rival. Su paso por Monterrey estuvo marcado por partidos clave en liguilla y competencias internacionales, además de una exigencia constante por competir en los primeros planos del fútbol mexicano. Más allá de las estadísticas, el naturalizado mexicano destaco por su entrega, movilidad y capacidad para asociarse con sus compañeros. Aunque enfrentó momentos de crítica, propios de un club con alta presión mediática, supo mantenerse como una opción importante en el ataque, mostrando carácter y profesionalismo dentro y fuera de la cancha tanto que por su rendimiento lograron su llamado a la Selección Nacional Mexicana.

imagen-cuerpo

UN NUEVO RETO EN LA MLS

Ahora, Berterame inicia una nueva etapa con el Inter de Miami, donde buscará adaptarse rápidamente a la MLS y aportar su experiencia a un equipo con grandes aspiraciones. Su llegada promete darle profundidad al ataque y sumar un perfil distinto, con olfato goleador y sacrificio táctico.

Para el delantero argentino, este fichaje representa una oportunidad de crecimiento internacional y de protagonismo en una liga en expansión. Con lo aprendido en Monterrey, Berterame intentará dejar huella en Miami y consolidarse como una pieza clave en este nuevo desafío.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
Contenido Relacionado
Germán Berterame es oficialmente jugador de Inter Miami
Deportes

Germán Berterame es oficialmente jugador de Inter Miami

Enero 30, 2026

Se va de Rayados como el octavo máximo goleador del equipo tras haber jugado 239 partidos con el equipo regio

¿Cuánto cuesta el uniforme azul de Chivas? su parecido con el de otros equipos desató memes
Deportes

¿Cuánto cuesta el uniforme azul de Chivas? su parecido con el de otros equipos desató memes

Enero 29, 2026

Podría ser la última indumentaria con Pumas pues el contrato entre ambas partes está próximo a finalizar y se espera que, a partir de julio de 2026

Trofeo de la Copa del Mundo recorrerá México: estas son las 10 ciudades que podrán verlo antes del Mundial 2026
Deportes

Trofeo de la Copa del Mundo recorrerá México: estas son las 10 ciudades que podrán verlo antes del Mundial 2026

Enero 29, 2026

Rumbo al Mundial 2026 , el trofeo visitará diez ciudades de México entre febrero y junio como parte de su gira internacional