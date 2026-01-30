  • 24° C
Deportes

Niuppy P.O. debuta con victoria en la Copa Guaymas

Los pupilos de Alejo y Danna Cital suman sus primeros tres puntos en esta Copa

Ene. 30, 2026
La categoría 2012 del Niuppy dice presente en el Puerto de Guaymas.
El equipo Niuppy P.O. comenzó su participación en la Copa Guaymas con el pie derecho, logrando una victoria emocionante por 3-2 en un partido que mantuvo a los aficionados al borde del asiento hasta el último minuto. La escuadra demostró desde el primer minuto su intención de pelear por el título, mostrando solidez en defensa y creatividad en el ataque.

EFRÉN VEGA SE ESTRENA CON UN DOBLETE

Efrén se estrenó como goleador de Niuppy P.O. en esta Copa Guaymas al marcar un doblete, colocándose en la pelea por el título de goleo del torneo. Vega ha sido uno de los jugadores que se formó en la escuelita Niuppy y ahora está levantando la mano para convertirse en un referente del equipo de Obregón. El otro tanto fue del mediocampista Yahel Oros, gol que puso el último clavo para que los cajemenses se llevaran la victoria 3-2 ante el equipo de Fuerza Buffalo.

Con esta victoria, Niuppy P.O. envía un mensaje claro a sus competidores, vienen a la Copa Guaymas con serias intenciones de avanzar y pelear por el campeonato. Los aficionados celebraron la actuación del equipo, quienes fueron determinantes para obtener un debut exitoso. Ahora, Alejo Cital y sus jugadores se preparan para su siguiente encuentro, con la motivación y confianza de haber arrancado la competencia con una victoria que refleja su capacidad y compromiso dentro del torneo.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
