Vuelve el beisbol al "Ciclón" Echeverría de Navojoa

El beisbol volverá a sentirse con fuerza en Navojoa con el encendido del emblemático Estadio "Ciclón Echeverría", que este sábado 31 de enero abrirá sus puertas para un atractivo duelo amistoso entre los Amigos de Isaac Paredes y La Raza del Cochito Cruz.

El encuentro está programado para iniciar a las 14:00 horas y tendrá entrada libre para el público en general, lo que representa una oportunidad para que las familias y aficionados disfruten nuevamente del llamado Rey de los Deportes en uno de los recintos más representativos del sur de Sonora.

El partido enfrentará a Los Amigos de IP17 contra La Raza del Cochito Cruz, en un ambiente que promete espectáculo, convivencia y talento local, con la participación de jugadores originarios de la región y figuras con amplia trayectoria en el beisbol profesional.

SE BUSCA REACTIVAR EL BEISBOL EN LA PERLA DEL MAYO

A través de sus redes sociales, el exjugador de Grandes Ligas y orgullo navojoense, Luis Alfonso "Cochito" Cruz, extendió la invitación a la afición para sumarse a esta jornada deportiva que busca reactivar el beisbol en Navojoa y fortalecer el vínculo entre jugadores y comunidad.

"Listo para mañana, los esperamos a las dos en punto... Muchos jugadores que son de aquí alrededor, que son caballos, estarán en el equipo de los Cruz", compartió el exseleccionado nacional.

Con este evento, el Estadio Ciclón Echeverría volverá a ver a grandes jugadores en el terreno de juego, luego de que en la temporada 2025-2026 de la LMP fue el primer año sin beisbol en mucho tiempo, tras la mudanza de Mayos a Tucson.