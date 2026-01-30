  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 30 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Deportes

Vuelve el beisbol al "Ciclón" Echeverría de Navojoa

Luis Alfonso "Cochito" Cruz, extendió la invitación a la afición para sumarse a una jornada que tendrá lugar este sábado 31 de enero

Ene. 30, 2026
La entrada será gratuita para los aficionados que gusten de ir a ver un buen partido de beisbol.
La entrada será gratuita para los aficionados que gusten de ir a ver un buen partido de beisbol.

El beisbol volverá a sentirse con fuerza en Navojoa con el encendido del emblemático Estadio "Ciclón Echeverría", que este sábado 31 de enero abrirá sus puertas para un atractivo duelo amistoso entre los Amigos de Isaac Paredes y La Raza del Cochito Cruz.

El encuentro está programado para iniciar a las 14:00 horas y tendrá entrada libre para el público en general, lo que representa una oportunidad para que las familias y aficionados disfruten nuevamente del llamado Rey de los Deportes en uno de los recintos más representativos del sur de Sonora.

El partido enfrentará a Los Amigos de IP17 contra La Raza del Cochito Cruz, en un ambiente que promete espectáculo, convivencia y talento local, con la participación de jugadores originarios de la región y figuras con amplia trayectoria en el beisbol profesional.

SE BUSCA REACTIVAR EL BEISBOL EN LA PERLA DEL MAYO

A través de sus redes sociales, el exjugador de Grandes Ligas y orgullo navojoense, Luis Alfonso "Cochito" Cruz, extendió la invitación a la afición para sumarse a esta jornada deportiva que busca reactivar el beisbol en Navojoa y fortalecer el vínculo entre jugadores y comunidad.

"Listo para mañana, los esperamos a las dos en punto... Muchos jugadores que son de aquí alrededor, que son caballos, estarán en el equipo de los Cruz", compartió el exseleccionado nacional.

Con este evento, el Estadio Ciclón Echeverría volverá a ver a grandes jugadores en el terreno de juego, luego de que en la temporada 2025-2026 de la LMP fue el primer año sin beisbol en mucho tiempo, tras la mudanza de Mayos a Tucson.  

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Jonathan Aranda y Taijuan Walker refuerzan a México rumbo al WBC 2026
Deportes

Jonathan Aranda y Taijuan Walker refuerzan a México rumbo al WBC 2026

Enero 30, 2026

El conjunto mexicano integra el Grupo B, junto con Estados Unidos, Italia, Brasil y Gran Bretaña

Niuppy P.O. debuta con victoria en la Copa Guaymas
Deportes

Niuppy P.O. debuta con victoria en la Copa Guaymas

Enero 30, 2026

Los pupilos de Alejo y Danna Cital suman sus primeros tres puntos en esta Copa

Germán Berterame es oficialmente jugador de Inter Miami
Deportes

Germán Berterame es oficialmente jugador de Inter Miami

Enero 30, 2026

Se va de Rayados como el octavo máximo goleador del equipo tras haber jugado 239 partidos con el equipo regio